

​Condamné à dix ans ferme pour des coups mortels

Tahiti, le 25 novembre 2026 - L’homme de 37 ans jugé devant la cour d’assises depuis mardi pour des coups mortels a été condamné mercredi à dix ans de réclusion criminelle.



Après en avoir délibéré durant plus de trois heures, la cour d’assises a condamné mercredi un homme de 37 ans qui était jugé depuis deux jours pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il était reproché à l’accusé – une personne sans domicile fixe – d’avoir, le 11 février 2024 à Pape'ete, porté des coups à un homme de 52 ans qui était décédé des suites des violences subies. Ce jour-là, les deux hommes s’étaient alcoolisés avec sept autres compagnons rencontrés dans la rue.



Après un premier jour consacré à l’audition des témoins, des experts et du directeur d’enquête, c’est l’avocate des parties civiles, Me Marie Eftimie-Spitz, qui a pris la parole mercredi matin pour évoquer un “dossier simple” constitué de “faits établis”. “Nous savons ce qui est arrivé, nous avons des aveux et un coupable qui reconnaît”, a soutenu l’avocate en déplorant la “lâcheté” de l’accusé qui a tué pour “trois francs six sous” un homme à la carrure bien moins imposante que la sienne. “On leur a enlevé leur pilier, leur lumière” a conclu Me Eftimie-Spitz en évoquant la famille de la victime.



Une “peine adaptée”



Même constat pour l’avocate générale qui a entamé ses réquisitions en affirmant que l’accusé avait commis “un geste destiné à blesser et à faire mal”, qui a eu des “conséquences dramatiques” alors que le défunt n’était ni un “bagarreur” ni une personne violente. Bien qu’une peine prononcée aux assises ne “ramène jamais la victime auprès de ses proches”, la représentante du ministère public a demandé à la cour de prononcer une “peine adaptée” pour permettre aux parties civiles de se reconstruire et à la fille de la victime de faire son deuil. Dix ans ferme de réclusion criminelle ont été requis contre le trentenaire.



Alors que le père Christophe était déjà venu à la barre mardi pour évoquer la misère affective dans laquelle se trouvent les personnes sans domicile fixe, l’avocate de l’accusé a dénoncé lors de sa plaidoirie l’indifférence générale de la société quant à ces “invisibles” qui vivent pourtant autour de nous. “Dix ans, ce n’est pas adapté à sa personnalité. Il émet des regrets sincères et il portera le poids de la culpabilité jusqu’à la fin de sa vie”, a-t-elle poursuivi.



Après en avoir délibéré durant quatre heures, la cour d’assises a condamné le trentenaire à dix ans de réclusion criminelle. Peu avant que la cour ne se retire, ce dernier avait présenté ses excuses à la famille de la victime.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 25 Novembre 2026 à 20:19 | Lu 175 fois



