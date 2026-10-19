

​Collège Tinomana-Ebb, “10 ans déjà !”

Tahiti, le 20 octobre 2026 – Journée riche en émotions, ce mardi, au collège Tinomana-Ebb de Teva i Uta. Entre souvenirs, hommages et capsule temporelle, les festivités ont réuni l’ensemble des 497 élèves, la communauté éducative et de nombreux invités officiels.





C’était un mardi pas comme les autres au collège Tinomana-Ebb de Teva i Uta, qui a célébré ses dix années d’existence. Les 497 élèves, la communauté éducative et de nombreux invités officiels étaient réunis pour des festivités pensées comme un cheminement en cinq étapes ponctuées de danses et chants traditionnels. À l’entrée de l’établissement, de nouveaux affichages ont été dévoilés en lien avec le symbole communal de l’anguille. Dans les cours intérieures, une exposition retraçait les temps forts de la décennie écoulée.





“Rendre hommage”

Une plaque commémorative en l’honneur de Tinomana Ebb, dit Milou, maire de Teva i Uta de 1977 à 2001, a également été inaugurée. Un moment riche en émotions pour sa veuve, Paquerette Ateo, directrice de l’école Nuutafaratea dans les années 1980, ainsi que pour sa fille, Valentina Cross. “Ce collège représente le rêve de nos tupuna qui s’est concrétisé il y a dix ans. Ce que je constate, aujourd’hui, c’est l’abondance de valeurs et de richesses humaines de la part des professeurs, du personnel de direction, des élèves et des parents. Il y a un dynamisme particulier dans ce collège et je pense que c’est exactement ce que nos ancêtres, qui se sont battus pour l’émergence de ce collège, voulaient : une énergie rurale axée sur la tolérance, le partage et l’amour. C’est extraordinaire !”, nous a confié l’ancienne tāvana.



“C’est important de continuer à rendre hommage à notre ancien maire et à tous ceux qui ont contribué à mener ce projet jusqu’au bout, de 1995 à 2016. Nous sommes fiers en 2026 d’avoir un collège à Teva i Uta, un collège qui a une identité et une histoire. Et nous sommes fiers de notre communauté éducative et de nos élèves ! Ma fille est passée par ce collège, mon fils y est encore et mon autre fille y entrera bientôt”, poursuit le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, qui s’est spontanément joint à la danse des élèves de 6e.



Plusieurs chefs des établissements des environs étaient présents, dont Christine Guillots, principale du collège Henri-Hiro de Faa’a et première principale du collège Tinomana-Ebb : “J’ai ressenti une grande émotion à l’entrée dans l’établissement, puisque ça fait plus de cinq ans que je n’étais pas revenue. J’ai pleuré en partant et j’ai pleuré en revenant, en voyant tous les personnels encore présents. J’ai aussi pu revoir quelques anciens élèves. Teva i Uta et le collège Tinomana-Ebb, c’est une de mes plus belles expériences professionnelles et humaines !”





​“Une dynamique positive”

Après le temps des souvenirs est venu celui de l’avenir. Une capsule temporelle contenant différents objets et messages a été mise en terre à proximité d’un jeune plant de tiare taina ; elle est destinée à être ouverte pour les 20 ans du collège, en 2036. L’occasion pour Barbara Bellorget, principale de l’établissement depuis 2021, de mettre à l’honneur différentes valeurs comme l’exemplarité, la persévérance, le courage, la fraternité et la solidarité. “Je m’inscris dans la continuité des premières graines qui ont été semées : continuer à embellir l’établissement et faire en sorte que tous ceux qui y travaillent s’y sentent le mieux possible. Nous avons aussi la chance d’avoir une association des parents d’élèves très vivante, qui est devenue essentielle. On est dans une dynamique positive !”, souligne-t-elle. Plusieurs ouvertures sont venues agrémenter l’offre de formations au fil du temps avec une 3e Prépa métiers, une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) ou encore un campus connecté de l’Université de la Polynésie française (UPF). “L’année dernière, on a ouvert une section sportive golf, puisque nous avons la chance d’être juste à côté du site de Atimaono. Cette année, nous avons de nombreux projets, notamment dans les domaines de la culture et des arts, et nous avons notamment ouvert une classe de 3e Défense.”



La matinée s’est achevée par un grand rassemblement dans le gymnase, où les lauréats du concours de logo, remporté par une élève de 5e, ont été récompensés. L’hymne composé pour l’événement a été interprété avant de laisser la place à la troupe de danse ‘O Nounouhia nō Papara, vainqueure du Heiva i Tahiti 2026 en Hura Ava Tau. Après un déjeuner bien mérité, l’ensemble du collège s’est retrouvé dans les jardins pour immortaliser cet anniversaire depuis les airs.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 20 Octobre 2026 à 17:49 | Lu 208 fois



