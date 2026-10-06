​Colère lycéenne: nouvelle journée d'action jeudi, les représentants lycéens et étudiants veulent être reçus par Lecornu

Une initiative qui a laissé sceptiques bon nombre de lycéens, pour qui les ministres "ne prennent pas au sérieux" les élèves, juge Clara (prénom modifié), en seconde au lycée Condorcet à Paris.



Devant son établissement dont l'entrée est barrée par un amoncellement de poubelles, elle estime que ces temps d'échanges ne seront "intéressants" que s'ils débouchent sur "des mesures concrètes".



Le principal syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN-Unsa, refuse de mettre en place cette journée et exige d'être reçu, avec des élèves, par le président Emmanuel Macron.



A la veille d'une nouvelle journée d'action, et alors que la mobilisation lycéenne a observé un répit mercredi, le gouvernement a multiplié les signes d'apaisement.



Les forces de l'ordre "n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens", a assuré Sébastien Lecornu dans son allocution.



Plus tôt mercredi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé la suspension de l'usage des grenades assourdissantes "tant que la lumière n'a pas été faite" sur celle qui a blessé un adolescent de 15 ans à Lens (Pas-de-Calais).



Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale mercredi, le ministre, a défendu, droit dans ses bottes, sa gestion du maintien de l'ordre et a rejeté tout changement de doctrine.



Depuis le début du mouvement le 28 septembre, 215 élèves, 89 personnels de l'Éducation et 761 policiers et gendarmes ont été blessés, et 6.629 personnes ont été interpellés, a-t-il précisé en préambule devant les députés.



Au total, 18 enquêtes de la "police des polices" ont été ouvertes, a-t-il indiqué.