

​Climat : sous pression, l'Australie débloque une aide pour le Pacifique

Nadi, Fidji, le 6 octobre 2026. Le gouvernement australien a annoncé mercredi une aide financière pour des projets d'infrastructures devant permettre aux Etats insulaires du Pacifique de s'adapter au changement climatique, lors d'une réunion préparatoire à la COP31 aux Fidji.





La rencontre a été marquée par de vives critiques adressées à l'Australie, accusée d'hypocrisie en tant que chef de file de ces négociations tout en étant un grand exportateur de charbon.



Cet investissement, limité à 2 millions de dollars australiens (1,86 million d'euros), sera destiné à plusieurs projets routiers et de communications en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Fidji, Kiribati et Tuvalu.



Il vise à "aider ces pays à s'ajuster face au changement climatique et se concentre en particulier sur le littoral confronté à l'érosion et la hausse du niveau de la mer", a précisé le ministre australien chargé du climat, Chris Bowen.



Ministres, négociateurs sont réunis jusqu'à jeudi dans la ville fidjienne de Nadi et aux Tuvalu pour cette pré-COP, qui vise à insister sur la réalité du changement climatique déjà à l'œuvre dans le Pacifique.



Aux Tuvalu, deux des neuf atolls coralliens sont déjà en grande partie submergés.



Les pays du Pacifique demandent aux pays développés d'augmenter leurs efforts pour aider les nations les plus vulnérables au changement climatique.



"Nous vivons avec le poids de décisions prises ailleurs", a dénoncé mercredi le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée James Marape devant la presse en marge de la réunion, évoquant des nations "confrontées à la menace de ne plus exister en tant que telles".



Les discussions doivent préparer le terrain pour la COP31, la grande conférence mondiale sur le climat sous l'égide de l'ONU qui doit se tenir en novembre à Antalya, en Turquie.

Rédigé par AFP le Mardi 6 Octobre 2026 à 16:47 | Lu 275 fois





