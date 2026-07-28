

​Classement sans suite du dossier contre Charles Renvoyé

Tahiti le 13 août 2026. Charles Renvoyé, bien connu pour son combat contre l'ice au Fenua et ses nombreuses interventions sur les réseaux sociaux, est ressorti libre de sa garde à vue. Le dossier dans lequel il était cité a été classé sans suites.





Le militant de la cause anti-drogue, Charles Renvoyé, a été placé en garde à vue ce jeudi matin.



La procureure de la République confirmait le midi cette mise en garde à vue et précisait que cette dernière n’est liée "ni à ses activités militantes, ni à ses activités associatives."



Selon la procureure, Charles Renvoyé est entendu dans le cadre d’une enquête sur des faits "d’ordre privés" qui se sont déroulés il y a quelques mois.



Jeudi soir, le militant de la Fédération Citoyenne Polynésienne de Lutte c/ les Drogues et la Toxicomanie, était relâché de sa garde à vue, avec un classement sans suite de l’affaire.



Selon nos informations, une altercation passée avec une autre personne avait été la cause de cette convocation devant les forces de police pour outrage et menace.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 13 Août 2026 à 19:46 | Lu 2604 fois



