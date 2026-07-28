​Charles Renvoyé placé en garde à vue

Tahiti le 13 août 2026. Le militant de la cause anti-drogue, Charles Renvoyé, a été placé en garde à vue ce jeudi matin, expliquent nos confrères de Polynésie première. Le dossier remonte à plusieurs mois et serait d'ordre privé, sans lien avec son action associative.
La procureure de la République a confirmé ce midi cette mise en garde à vue et précise que cette dernière n’est liée "ni à ses activités militantes, ni à ses activités associatives."
Selon la procureure, Charles Renvoyé est entendu dans le cadre d’une enquête sur des faits « d’ordre privés » qui se sont déroulés il y a quelques mois.
Selon nos informations, une altercation passée avec une autre personne serait la cause de cette convocation devant les forces de police.
La procureure de la République a confirmé ce midi cette mise en garde à vue et précise que cette dernière n’est liée "ni à ses activités militantes, ni à ses activités associatives."
Selon la procureure, Charles Renvoyé est entendu dans le cadre d’une enquête sur des faits « d’ordre privés » qui se sont déroulés il y a quelques mois.
Selon nos informations, une altercation passée avec une autre personne serait la cause de cette convocation devant les forces de police.