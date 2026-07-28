

​Charles Renvoyé placé en garde à vue

Tahiti le 13 août 2026. Le militant de la cause anti-drogue, Charles Renvoyé, a été placé en garde à vue ce jeudi matin, expliquent nos confrères de Polynésie première. Le dossier remonte à plusieurs mois et serait d'ordre privé, sans lien avec son action associative.





La procureure de la République a confirmé ce midi cette mise en garde à vue et précise que cette dernière n’est liée "ni à ses activités militantes, ni à ses activités associatives."



Selon la procureure, Charles Renvoyé est entendu dans le cadre d’une enquête sur des faits « d’ordre privés » qui se sont déroulés il y a quelques mois.



Selon nos informations, une altercation passée avec une autre personne serait la cause de cette convocation devant les forces de police.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 13 Août 2026 à 15:39 | Lu 3362 fois



