

​COP17 biodiversité : des résistances à l'élargissement du cercle des pays contributeurs, selon Paris

Erevan, Arménie, le 20 octobre 2026. La volonté des pays développés d'élargir le cercle des contributeurs au financement mondial de la biodiversité, notamment aux économies émergentes, se heurte à "des résistances", a indiqué mardi le cabinet de la ministre française de la Transition écologique, qui entend faire de cette question une "priorité" de la COP17, ouverte lundi en Arménie.





"Il y a des résistances qui sont fortes et qu'on comprend tout à fait au vu des intérêts en jeu", a affirmé le cabinet de la ministre Monique Barbut, dans un échange par téléphone avec des journalistes, avant un déplacement du 28 au 30 octobre de la ministre à Erevan pour la COP17 sur la biodiversité.



"Ce n'est pas une négociation qui est facile", a aussi reconnu le cabinet.



La Convention sur la diversité biologique (CDB), un traité international adopté lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, prévoit que les pays développés participent financièrement aux mesures prises par les pays en développement pour protéger la nature.



Or "la liste officielle des pays contributeurs n'a pas évolué depuis 2006, alors que les réalités économiques, elles, ont bien changé et que les responsabilités, donc, doivent évoluer en conséquence", a indiqué le cabinet de la ministre.



"Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les pays du Nord qui financent les efforts mondiaux en matière de finance de la biodiversité", a ajouté le ministère, précisant que l'hypothèse d'un élargissement figure bien dans le texte initial.



Les "grands pays émergents" à l'instar de la Chine et l'Inde, ainsi que les pays du Golfe sont concernés par cette volonté d'élargissement dont la France veut faire "une priorité" au cours de cette COP17, malgré les fortes réticences de ces Etats.



Ce sujet de l'élargissement de la base des pays donateurs dans le financement mondial est aussi depuis plusieurs années un des points d'achoppement et de tensions lors des COP consacrées au climat. A ce jour, les discussions sur ce point n'ont toujours pas abouti.



"Il subsiste un énorme déficit de financement mondial en matière de biodiversité", a affirmé vendredi le ministre de l'Environnement chinois Huang Runqiu, présent à Erevan.



Quatre pistes sont sur la table pour tenter d'avancer, a aussi indiqué le ministère de la Transition écologique mardi, parmi lesquelles un système fondé sur les critères de hauts revenus de la Banque mondiale.

Rédigé par AFP le Mardi 20 Octobre 2026 à 10:55 | Lu 67 fois





