​Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

En tout état de cause, le gouvernement a peu d'espoir de faire voter son budget dans des conditions classiques.



En commission des Finances, l'accueil a été sévère, avec un texte remanié puis rejeté par la quasi-totalité des députés.



Car pour atteindre sa cible de déficit, l'exécutif n'a pas été avare de mesures parfois clivantes, jusque dans son camp.



L'exécutif entend notamment mettre à contribution les collectivités, mais aussi les retraités, par une sous-indexation des pensions au-dessus de 1.256 euros dans le budget de la Sécurité sociale, et un resserrement de l'abattement de l'impôt sur le revenu dont bénéficient les retraités dans le budget de l'État.



Félicie Girard, députée Horizons, a déploré mardi une réduction insuffisante des dépenses. Nicolas Ray (LR) regrettant lui "17 milliards" de nouveaux impôts.



"Les marchés financiers ont besoin de sentir que quoi qu'il arrive on va finir à 5% (...), les débats parlementaires, tout le monde s'en fout, comme tout le monde s'est dit qu'à la fin, ça se terminera par un 49.3 ou des ordonnances", estime une source au sein de l'exécutif.



La gauche, elle, estime que le gouvernement fait des clins d'œil à l'extrême droite - ce dont il se défend - notamment en proposant un délai de "carence" pour le versement de certaines allocations aux étrangers.



Marine Le Pen (RN) a dit préférer laisser passer un budget, même "imparfait", estimant qu'elle arriverait à le renverser en cas d'entrée à l'Élisée. Sans rassurer certains cadres macronistes : "Si la contestation sociale s'amplifie (...) le RN pourrait" censurer, s'inquiète l'un d'eux.



M. Lecornu pourrait aussi recourir aux ordonnances budgétaires, jamais utilisées, mais permettant de passer le budget sans aucun vote. Il faudrait toutefois attendre le 18 décembre, après 70 jours d'examen.



Les discussions reprendront mercredi après-midi, avec notamment un débat sur la contribution de la France à l'UE.