

​Budget 2027, le Pays abat ses cartes, Tarahoi peut rebattre le jeu

Tahiti, le 14 novembre 2026 – Avec 183,1 milliards de francs de dépenses prévues, en hausse de 7 %, le gouvernement a transmis vendredi son projet de budget 2027 aux élus de Tarahoi. Protection sociale, Jeux du Pacifique, grands travaux… Pour financer ses ambitions, le Pays compte encore puiser dans ses réserves et emprunter davantage. Mais alors que les tensions sociales persistent et que l'exécutif ne dispose plus de majorité à l'assemblée, un septième remaniement ministériel vient encore compliquer la donne, en pleine séquence budgétaire. Moetai Brotherson a abattu son jeu. Désormais, c'est Tarahoi qui a la main.



Le gouvernement a rendu sa copie. Vendredi, à deux jours de la date limite, le projet de budget primitif 2027 a été transmis à l'assemblée après un conseil des ministres extraordinaire. Un document de 779 pages qui traduit en chiffres les orientations présentées en octobre dans le rapport d’orientation budgétaire (ROB). Avec 183,1 milliards de francs de dépenses réelles, soit 12,6 milliards de plus qu'en 2026, l'exécutif affiche une hausse de 7 %. Parmi les postes les plus importants, la contribution au Fonds intercommunal de péréquation (FIP), destiné aux communes, atteindra 23,2 milliards, en hausse de 5 %. Mais les marges de manœuvre du Pays restent limitées.



Les recettes fiscales devraient reculer d'environ un milliard de francs. Pour équilibrer son budget, le Pays compte prélever 2 milliards dans les réserves du Fonds d'investissement et de garantie de la dette (FIGD), 860 millions dans celles du fonds de lutte contre la vie chère et un milliard auprès du Port autonome de Papeete. Soit 3,86 milliards de recettes exceptionnelles, auxquels s'ajoutent 3,2 milliards de reprises de provisions. Des ressources qui ne pourront pas être mobilisées indéfiniment.



Pour financer ses investissements, le gouvernement prévoit également de recourir davantage à l'emprunt : 15 milliards de francs, contre 12 milliards envisagés dans le ROB, tandis que les nouveaux crédits de paiement destinés aux investissements atteignent 35,1 milliards. La dette devrait ainsi légèrement grimper à 143,5 milliards fin 2027. Mais c'est surtout l'érosion de l'épargne qui inquiète : la capacité de désendettement passerait à sept ans, toujours sous le seuil d'alerte de dix ans, mais au-delà de l'objectif de six ans fixé par le gouvernement. Un glissement qu'avait d'ailleurs pointé Nuihau Laurey (Ahip) lors du débat d'orientation budgétaire.



Des projets déjà passés à la moulinette



Reste à faire avaler la facture à Tarahoi. Et les derniers débats ont montré que les élus ne signaient plus de chèque en blanc. Depuis la scission du bloc indépendantiste, Moetai Brotherson gouverne sans majorité absolue. Les élus ont rejeté à deux reprises son deuxième collectif budgétaire, contraignant l'exécutif à dégainer l'article 156-1 du statut d'autonomie, sorte de 49.3 à la polynésienne, qui permet au gouvernement de faire adopter son texte sans vote. En septembre, le troisième collectif a connu un sort différent : en l’absence du président du Pays en déplacement au Forum du Pacifique, il avait été largement amendé par les élus et finalement adopté à l'unanimité après une nuit entière de débats.



Parmi les ministres les plus touchés, Jordy Chan avait vu près de quatre milliards de francs d'autorisations de programme supprimés dans le périmètre des Grands travaux. Des projets jugés insuffisamment urgents par leurs détracteurs, mais indispensables selon le ministre pour passer des études aux premiers marchés. Le rendez-vous avait alors été donné au budget 2027.



Nous y voilà. Centre administratif de Taravao, parc de Phaëton, traversée de la Presqu'île, pôle multimodal de Mamao, gare routière de Tipaerui… Les projets reviennent dans la copie gouvernementale, et certains ont été complétés depuis septembre (lire encadré). Mais leur inscription au projet de budget prévisionnel ne vaut pas encore feu vert. Loin de là. D'autres dossiers, comme Air Tahiti Nui, l'OPT ou encore le logement social (lire encadré), promettent également d'alimenter les débats à Tarahoi, où chacun tentera de tirer la couverture à soi.



La santé sera l'un des principaux points de friction. Après la rupture du dialogue avec le gouvernement, les personnels du CHPF et de la Direction de la santé se sont tournés vers Tarahoi, où plusieurs élus ont promis de soutenir leurs revendications lors de l'examen du BP 2027. “Nous avons confiance en nos élus pour faire en sorte que le système de santé ne s'écroule pas”, déclarait alors Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP-FO. Des engagements qui ont pesé dans la suspension de la grève, fin octobre. Désormais, les soignants attendent des actes et les élus vont devoir passer des paroles aux chiffres.



Entre amendements et passage en force



Le dernier débat d'orientation budgétaire a donné un avant-goût de ce qui attend le gouvernement. Le 26 octobre, après le départ de Moetai Brotherson et de Vannina Crolas, officiellement pour rencontrer les soignants en grève, les critiques de Lana Tetuanui contre le président absent avaient fait sortir Minarii Galenon de ses gonds. La vice-présidente avait alors demandé aux ministres de quitter l'hémicycle, suivie par presque tous, à l'exception de Warren Dexter et Samantha Bonet-Tirao. Un départ collectif inédit, accueilli par un cinglant “Courage, fuyons !” de la sénatrice.



Entre les promesses faites aux soignants, les grands travaux et les Jeux du Pacifique, les élus devront eux aussi faire des choix. Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, déjà éprouvé lors du troisième collectif de septembre, serait celui d'un accord entre les groupes politiques pour amender le budget du gouvernement, puis l'adopter. Encore faudra-t-il s'entendre sur les crédits à renforcer et ceux à réduire, sans déséquilibrer l'ensemble.



À défaut, les élus pourraient rejeter le projet de budget. Le gouvernement devrait alors revenir devant l'assemblée avec une nouvelle mouture, qui pourrait à son tour être amendée et adoptée. Mais en cas de nouveau rejet, Moetai Brotherson pourrait passer en force en recourant à l'article 156-1 du statut d'autonomie. Les élus de Tarahoi conserveraient toutefois la possibilité de lui opposer une motion de renvoi. À condition de réunir 35 voix, de s'accorder sur le nom d'un futur président du Pays et de présenter un budget alternatif équilibré. Une tout autre paire de manches.



D'ici au 31 décembre, date limite d'adoption du brudget pévionnel 2027, chacun devra choisir sa stratégie. Pour le gouvernement comme pour les élus, le plus difficile sera peut-être de s'accorder sur les priorités à sauver… et celles à sacrifier.

Santé, les milliards face à la colère des soignants



Le Fonds de protection sociale universelle (FPSU), doté d'un budget prévisionnel de 43,4 milliards de francs, recevra 5,084 milliards du budget général. Les missions santé totalisent 8,4 milliards, dont 6,5 milliards en fonctionnement et 1,9 milliard en investissements.



Pour le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF), la subvention grimpe de 670 millions à 1,8 milliard de francs. Un budget d'un milliard est créé pour le SAMU et 115 millions supplémentaires sont prévus pour les vacataires de la Direction de la santé, notamment dans les îles éloignées. Côté investissements, 3,46 milliards de nouvelles autorisations de programme sont annoncés, dont 1,88 milliard pour le CHPF et 780 millions pour le centre médical d'Avatoru.



Mais derrière ces milliards, la colère des soignants reste entière. Interpellée jeudi dernier à Tarahoi, Vannina Crolas avait évalué à 317 millions de francs par an le coût de la réforme retenue, bien loin des 2,56 milliards initialement réclamés. Une dépense jugée “soutenable” par l'ancienne ministre, contrairement aux revendications syndicales. “Faux”, rétorque l'intersyndicale dans un communiqué publié samedi, expliquant que ses demandes actuelles représenteraient moins de 5 % de l'excédent de fonctionnement du Pays en 2025.



Au-delà des chiffres, les syndicats dénoncent un dossier sans pilote. Entre une ministre de la Santé qui ne participe pas aux négociations en raison d'un “conflit d'intérêts” lié à sa profession de médecin et le départ de Vannina Crolas du gouvernement, l'intersyndicale réclame un ministre de plein exercice pour reprendre les discussions.

Grands travaux, Jordy Chan revient à la charge



Près de quatre milliards de francs d'autorisations de programme supprimés en septembre, et une nouvelle bataille en perspective. Le projet de budget 2027 remet sur la table plusieurs projets défendus par Jordy Chan, après le “sabrage” dénoncé par le ministre lors du troisième collectif. Tavini, Tapura et Ahip avaient alors estimé que ces opérations pouvaient attendre le budget primitif. Nous y sommes.



Parmi les enveloppes prévues figurent notamment 230 millions de francs pour les bâtiments administratifs de Taravao, 800 millions pour le parc de Phaëton et 1,15 milliard pour la traversée de Taravao. S'y ajoutent 990 millions pour le pôle multimodal de Mamao et 270 millions pour la gare routière de Tipaerui. Il s'agit d'autorisations de programme, dont les paiements seront étalés sur plusieurs exercices.



À elle seule, la décentralisation administrative représente un programme estimé à 17 milliards de francs, qui dépasse la Presqu'île pour concerner également Papara et Mahina. Mais à Taravao, où 2027 doit surtout permettre de passer des études aux premiers marchés, les priorités ne font pas l'unanimité. Même le maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, pourtant favorable au principe de la décentralisation, préférerait voir le Pays investir dans l'hôpital plutôt que dans un centre administratif. “Ma priorité, c'est l'hôpital”, avait-il déclaré à Tahiti Infos. Un arbitrage qui pourrait bien trouver un écho à Tarahoi, où les élus ont également promis de soutenir les soignants.

Desserte aérienne, un milliard et des turbulences



En pleine grève chez Air Tahiti, la continuité territoriale prend une résonance particulière dans le budget 2027. Le Pays prévoit un milliard de francs pour le Fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire (FCTAI), à quelques mois d'une refonte des délégations de service public (DSP). Les contrats actuels arrivent à échéance le 30 juin 2027. Dès le 1er juillet, le transport des passagers, l'assistance en escale et l'avitaillement en carburant doivent faire l'objet de trois contrats distincts, avec l'ambition de renforcer la desserte de 34 îles.



Mais la chambre territoriale des comptes vient de pointer les failles du pilotage de ces liaisons, dont les compensations représentent environ 1,25 milliard de francs par an. Les ressources propres du FCTAI ne suffisent pas à couvrir la facture, obligeant le Pays à remettre régulièrement la main à la poche. La CTC déplore aussi l'absence de véritable suivi stratégique. Ironie du calendrier : créé en 2020 et épinglé pour son inactivité, l'Observatoire du transport aérien interinsulaire s'est réuni pour la toute première fois jeudi dernier, le jour même de la publication du rapport de la CTC.

Carburants, un soutien qui coûte de plus en plus cher



Le litre d'essence ou de gazole est désormais vendu 175 francs à la pompe. Après une hausse de 15 francs en juin, le gouvernement a décidé une nouvelle augmentation de 10 francs au 2 novembre, portant à 25 francs la progression cumulée en 2026. Une décision prise sans annonce particulière, alors même que les prix connaissaient une évolution différente en métropole.



Ce décalage n'est toutefois pas nécessairement contradictoire : les carburants vendus aujourd'hui en Polynésie ont été commandés auparavant, à des prix qui ne reflètent pas immédiatement les cours internationaux. Le Pays doit donc composer avec les coûts de ses approvisionnements passés.



Pour amortir la facture, le budget 2027 prévoit une contribution de 2,5 milliards de francs au Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH). À cela s'ajoute la reconduction, pour les six premiers mois de l'année, du moratoire sur la fiscalité des carburants, soit 2,5 milliards de recettes fiscales auxquelles le Pays renonce. Le Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures reçoit, lui, 435 millions pour maintenir des tarifs identiques dans les îles.



Warren Dexter a pourtant déjà averti que les possibilités de soutien du Pays n'étaient pas illimitées. Et le ministre des Finances n'a pas exclu de devoir revenir devant l'assemblée en 2027 pour, de nouveau, abonder le FRPH.

OPT, ATN, logement, des milliards sous surveillance



Les établissements et entreprises liés au Pays figurent parmi les dossiers à suivre lors de l'examen budgétaire. L'OPT, toujours engagé dans sa restructuration, voit sa subvention ramenée de 2,4 à 2,2 milliards de francs. Une baisse de 200 millions, après le soutien exceptionnel d'un milliard accordé en 2026.



Pour Air Tahiti Nui, le précédent collectif a déjà fixé les limites de l'intervention publique. Les élus ont ramené à 4 milliards de francs le prêt du Pays pour la rénovation des cabines, estimée à 8,5 milliards. La compagnie devra trouver les 4,5 milliards restants auprès des banques en 2027 et 2028, sous réserve des garanties et du plan de redressement exigés. Le BP 2027 reprend cet engagement public, sans financement supplémentaire.



Le logement mobilise, lui aussi, des engagements importants. Le BP ouvre notamment 6 milliards de francs d'autorisations de programme pour l'habitat dispersé porté par l'Office polynésien de l'habitat (OPH). Un autre milliard est prévu pour les organismes privés de logement social, avec six programmes immobiliers représentant 197 logements.



Ces inscriptions témoignent des ambitions du Pays, mais elles ne correspondent pas toutes à des décaissements dès 2027. Des milliards sont engagés sur le papier. Encore faudra-t-il que les restructurations aboutissent et que les logements sortent de terre.

Jeux du Pacifique, 7,2 milliards et un calendrier serré

À huit mois de l’ouverture des Jeux du Pacifique, le budget 2027 prévoit 7,2 milliards de francs de dépenses liées à l'événement, hors valorisation des personnels mis à disposition. Les subventions sportives atteignent 4,2 milliards, notamment pour accompagner le Comité organisateur, les fédérations et les athlètes. La seule dotation au Comité organisateur des Jeux (COJ) est prévue à hauteur de 3,6 milliards.



Mais les enjeux ne sont pas seulement financiers. Réuni vendredi à la Présidence, le comité stratégique de Tahiti 2027 a fait le point sur plusieurs chantiers qui nécessitent encore une attention particulière. La livraison de la piste d'athlétisme de Hitia'a est désormais annoncée pour février, tandis que les travaux se poursuivent à la Punaru'u et que les bassins mobiles destinés à Mamao doivent arriver en plusieurs livraisons entre la fin de l'année et début 2027.



La ministre des Sports, Vanina Pommier, assure que ces ajustements ont été anticipés et que les infrastructures indispensables seront livrées à temps. Des aménagements pourront néanmoins être réalisés par étapes, en privilégiant les équipements nécessaires aux compétitions. L'événement concentre donc une part importante des dépenses de 2027, sans que tous les chantiers soient encore achevés. Le calendrier ne se négocie plus. Contrairement au budget.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Dimanche 15 Novembre 2026 à 09:30 | Lu 256 fois



