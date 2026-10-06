​BestLife2030, top départ pour déposer son dossier

Tahiti, le 7 octobre 2026 - Associations, entreprises, organismes de recherche locaux, communes et services du Pays ont jusqu'au 7 décembre pour déposer leur note de concept dans le cadre du troisième appel à projets du programme européen BestLife2030, cofinancé par l'Union européenne et la banque la Socredo.
Le programme BestLife2030 lance sa troisième édition. L'ambition est de financer des projets qui produisent des résultats tangibles pour préserver la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'Europe.
Ces territoires abritent plus de 80 % de la biodiversité européenne, mais leurs écosystèmes, uniques et fragiles, subissent une pression croissante : changement climatique, espèces envahissantes, perte d'habitat et surexploitation. C'est ce que vise l'objectif 3 du cadre mondial pour la biodiversité, qui prévoit la protection de 30 % des terres, des eaux intérieures et des zones marines de la planète d'ici 2030. En soutenant les efforts des communautés locales, BestLife2030 aide les territoires de l'Union européenne à tenir cet engagement.
17 projets déjà soutenus en Polynésie
Les deux premiers appels à projets ont déjà permis de soutenir 17 initiatives en Polynésie française, à hauteur de 12 millions de francs par projet. Parmi ces lauréats, on compte dix associations locales et sept entreprises privées, porteuses de projets de restauration écologique, de conservation des espèces protégées ou de gestion durable des ressources naturelles.
Les candidats ont jusqu'au 7 décembre à 23h59 pour soumettre leur projet sur la plateforme en ligne BestLife2030. Pour les accompagner dans le montage de leur dossier, l'antenne Pacifique du Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), relais régional du programme, organise deux rendez-vous.
Ainsi, une réunion d'information est mise en place ce lundi à 9 heures, au Fare pote'e de Te mana o te Moana, à l’InterContinental Tahiti de Faa’a. Et en fin de semaine, une session d'information en ligne est organisée jeudi 15 octobre à 13 heures, sur inscription via Microsoft Teams.
Le programme BestLife2030 lance sa troisième édition. L'ambition est de financer des projets qui produisent des résultats tangibles pour préserver la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'Europe.
Ces territoires abritent plus de 80 % de la biodiversité européenne, mais leurs écosystèmes, uniques et fragiles, subissent une pression croissante : changement climatique, espèces envahissantes, perte d'habitat et surexploitation. C'est ce que vise l'objectif 3 du cadre mondial pour la biodiversité, qui prévoit la protection de 30 % des terres, des eaux intérieures et des zones marines de la planète d'ici 2030. En soutenant les efforts des communautés locales, BestLife2030 aide les territoires de l'Union européenne à tenir cet engagement.
17 projets déjà soutenus en Polynésie
Les deux premiers appels à projets ont déjà permis de soutenir 17 initiatives en Polynésie française, à hauteur de 12 millions de francs par projet. Parmi ces lauréats, on compte dix associations locales et sept entreprises privées, porteuses de projets de restauration écologique, de conservation des espèces protégées ou de gestion durable des ressources naturelles.
Les candidats ont jusqu'au 7 décembre à 23h59 pour soumettre leur projet sur la plateforme en ligne BestLife2030. Pour les accompagner dans le montage de leur dossier, l'antenne Pacifique du Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), relais régional du programme, organise deux rendez-vous.
Ainsi, une réunion d'information est mise en place ce lundi à 9 heures, au Fare pote'e de Te mana o te Moana, à l’InterContinental Tahiti de Faa’a. Et en fin de semaine, une session d'information en ligne est organisée jeudi 15 octobre à 13 heures, sur inscription via Microsoft Teams.
Pratique
Pour toute question, les candidats peuvent contacter l'équipe du Comité français de l'UICN à Papeete : [email protected]
Pour toute question, les candidats peuvent contacter l'équipe du Comité français de l'UICN à Papeete : [email protected]