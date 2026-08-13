

​Ballon d'or: Mbappé, Messi, Dembélé toujours en course, Bonmati en revanche ne l'est plus

Paris, France, le 8 septembre 2026. Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Ousmane Dembélé figurent parmi les 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or 2026 qui sera attribué le 26 octobre, une sélection dans laquelle n'apparaît pas la triple lauréate Aitana Bonmati chez les femmes, selon les listes dévoilées mardi par les organisateurs.





Sans grande surprise, la liste des 30 sélectionnés est conforme aux prédictions, avec tous les principaux prétendants en lice.



Outre le Ballon d'or de la saison dernière, Ousmane Dembélé, sept autres joueurs du Paris SG sont encore en course: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos et Willian Pacho.



En revanche, Désiré Doué et l'ancien Parisien Bradley Barcola (Liverpool) sont absents de la liste.



Les Espagnols, lauréats du dernier Mondial aux Etats-Unis, sont les plus nombreux, avec six représentants, parmi lesquels Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri ou encore Ferran Torres.



Lionel Messi, huit fois sacré Ballon d'or dans sa carrière, finaliste malheureux du Mondial avec l'Argentine, qui a annoncé il y a moins de dix jours sa retraite internationale, est lui aussi toujours prétendant à un neuvième sacre.



Plus surprenant, le Sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr) et le Mexicain Julian Quinones (Al-Qadsiah FC) sont également nommés.



A un mois et demi du couronnement, les spéculations vont bon train pour savoir qui sera couronné à l'issue d'une saison où il semble difficile de dégager un grand favori. L'entraîneur du Paris SG Luis Enrique a par exemple estimé début septembre qu'à son "avis", le trophée devait être attribué "à un joueur" du club parisien, tout comme Marquinhos mardi en conférence de presse.



"J'espère que ce sera quelqu'un du PSG. On a des très bons joueurs. Je ne peux pas t'en dire un. Tu as la liste ? J'y suis ? (rires) C'est un prix individuel. On a gagné des titres importants", a lancé le défenseur et capitaine brésilien des doubles champions d'Europe.



Kylian Mbappé, qui n'a rien gagné avec le Real Madrid la saison dernière mais est devenu cet été meilleur buteur en Coupes du monde, a lui assuré lundi avoir "la sensation que c'est peut-être la bonne année pour le remporter".



Chez les femmes, l'absence de la triple lauréate Aitana Bonmati constitue la petite surprise de la liste des 30 prétendantes.



La superstar de Barcelone s'était blessée fin novembre 2025 et n'a repris qu'en mai dernier, trop peu pour prétendre au quadruplé.



Les grandes favorites pour lui succéder sont elles bien là, notamment les trois Barcelonaises, la double Ballon d'or Alexia Putellas (désormais à London City Lionesses), Patri Guijarro ou l'attaquante polonaise Ewa Pajor. Cette année, la Lyonnaise Melchie Dumornay fait aussi partie des prétendantes.



Les deux lauréats, homme et femme, seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à Londres le 26 octobre.

Rédigé par AFP le Mardi 8 Septembre 2026 à 11:03 | Lu 117 fois





