

​Aux assises, le procès de la misère sociale

Tahiti, le 24 novembre 2026 – La dernière session de la cour d’assises s’est ouverte mardi avec le procès d’une personne sans domicile fixe de 37 ans poursuivi pour avoir involontairement donné la mort à un homme de 52 ans le 11 février 2024 à Pape'ete.



Le procès d’un homme de 37 ans poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner s’est ouvert mardi devant la cour d’assises de la Polynésie française pour deux jours de débats au terme desquels l’accusé encourt vingt ans de réclusion criminelle.



Les faits se sont déroulés le 11 février 2024 non loin du marché de Pape'ete lorsque l’accusé, une personne sans domicile fixe, a porté plusieurs coups à l’un de ses compagnons de beuverie et ce, alors que les deux hommes venaient de s’alcooliser avec du rhum et du pastis purs en présence d’autres personnes sans domicile fixe. Il était ressorti des investigations que les deux individus, complètement ivres, s’étaient disputés pour une affaire de cotisation d’argent destinée à acheter de l’alcool. Prise en charge puis hospitalisée en réanimation, la victime était décédée deux jours après des suites d’un traumatisme crânien.



Procédures disciplinaires



Tout comme il l’avait fait lors de sa garde à vue, l’accusé a reconnu à la barre de la cour d’assises mardi qu’il avait porté des coups à la victime en répétant cependant qu’il n’avait pas eu l’intention de la tuer. La présidente de la cour d’assises a évoqué son enfance passée au sein d’une fratrie de dix enfants et son arrivée dans la rue vers l’âge de 16 ans. Elle a également abordé la détention de l’accusé qui est, depuis son incarcération, jalonnée de nombreuses procédures disciplinaires. La mère du mis en cause a pour sa part décrit un homme “très gentil” qui “partage” mais qu’il ne “faut pas chercher” quand il boit.



À son tour entendu par la cour d’assises, le médecin légiste qui avait pratiqué l’autopsie sur le corps de la victime, a expliqué que cette dernière était décédée des suites de saignements provoqués par un traumatisme cérébral. À son arrivée à l’hôpital, l’homme se trouvait d’ailleurs en état de mort cérébrale.



Une génération marquée par l’alcool



Premier à être entendu lors de la reprise de l’audience, le père Christophe a expliqué à la cour qu’il connaissait l’accusé et la victime depuis plus de dix ans. “Leur problème, c’était l’alcool. Ce sont des générations de personnes qui ont été marquées par la consommation d’alcool. Ce sont de belles personnes mais les accidents de la vie font que l’on boit à en perdre la raison.”



L’ecclésiastique, très actif auprès des personnes sans domicile fixe, a ensuite plus largement évoqué la question de la misère sociale. “La misère, ici, est surtout affective. Ces personnes ont une difficulté à exprimer ce qu’elles ressentent et ne maîtrisent complètement ni le français ni le tahitien.”



Augmentation des troubles psychiatriques



Plutôt pessimiste quant à l’avenir, le père Christophe a invoqué l’augmentation du nombre de personnes dans la rue qui souffrent de problèmes psychiatriques et la consommation d’ice alors que l’on peut trouver une “bouffée pour 1000 francs” à côté du marché de Pape'ete. Il a également expliqué que certaines personnes sans domicile fixe pouvaient avoir jusqu’à 8 000 francs par jour en faisant la manche, soit “plus que le Smig”.





L’accusé encourt vingt ans de réclusion criminelle au terme de ce procès qui doit s’achever mercredi.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 24 Novembre 2026 à 17:09 | Lu 199 fois



