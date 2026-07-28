

​Australie : la défense de la tueuse aux champignons argue en appel d'un vice de procédure

AFP, le 19 août 2026 - Les avocats de l'Australienne Erin Patterson, condamnée pour un triple meurtre aux champignons vénéneux et se disant victime d'“erreurs judiciaires”, ont soutenu mercredi lors de son procès en appel que le jury de première instance ne s'était pas convenablement isolé.



Pendant deux jours, trois juges de la cour d'appel de Melbourne examinent deux recours : d'un côté, la tentative de Mme Patterson de faire annuler sa peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans. De l'autre, une demande du parquet pour une peine plus sévère.



Erin Patterson a été reconnue coupable par un jury de 12 personnes d'avoir mortellement empoisonné en 2023 trois membres de sa belle-famille en leur servant un bœuf Wellington, une spécialité anglaise, aux amanites phalloïdes.



Les parents de son époux dont elle est séparée, Don et Gail Patterson, ainsi que la tante de celui-ci, Heather Wilkinson, ont succombé à l'hôpital dans les jours suivants.



Erin Patterson, 51 ans, a également été reconnue coupable de tentative de meurtre sur l'oncle de son mari, le pasteur Ian, seul survivant de ce repas organisé chez elle à Leongatha, village du sud-est de l'Australie. Le mari, Simon, avait décliné l'invitation.



Le procès d'Erin Patterson en première instance, jusqu'à sa condamnation en septembre 2025, a captivé les médias du monde entier.



Les auditions ont démarré à 10 h 15 (0 h 15 GMT). Selon des images du diffuseur public ABC, elle est apparue en direct vidéo depuis la prison de haute sécurité où elle est incarcérée, le Dame Phyllis Frost Centre, située dans la banlieue ouest de Melbourne. Elle portait un pull bleu.



“Manquement fondamental”



Son avocat Richard Edney a argué que des jurés de première instance avaient séjourné dans le même hôtel qu'un témoin et que des membres de l'accusation lors des délibérations, ce qui représente un “manquement fondamental” dans le processus judiciaire.



Il a toutefois reconnu ne disposer d'aucune preuve établissant que le jury avait communiqué avec autrui.



Veronika Drago, autre avocate d'Erin Patterson, a soutenu que des éléments de preuve acceptés par la cour, relatifs à des antennes-relais et des signalements de champignons vénéneux, ne pouvaient être considérés comme fiables.



La quinquagénaire avoir été victime de plusieurs “graves erreurs judiciaires”. La défense a en outre accusé le parquet d'un contre-interrogatoire “injuste et oppressif” au cours du procès en première instance.



Avant de débattre au fond, le cas échéant, les juges de la cour d'appel devront déterminer si les motifs invoqués justifient d'accorder à Mme Patterson l'autorisation de contester sa condamnation.



De son côté, le parquet a fait appel de la peine infligée à Erin Patterson, trouvant la période de sûreté de 33 ans fixée par le juge “manifestement insuffisante”. Selon le parquet, le juge a vu sa décision “influencée” par la forte possibilité que Mme Patterson soit placée à l'isolement pendant des années.

Rédigé par AFP le Mercredi 19 Août 2026 à 19:38 | Lu 116 fois





