

​Au bal masqué, Heifara Voirin a conquis le public

Tahiti, le 6 septembre 2026 - Vendredi soir, une nouvelle étape a été franchie pour les candidats au concours de Mister Tahiti. Ils ont effectué leurs premiers passages sur scène pour se frotter au regard du public. La salle était comble et le public a cédé aux charmes de Heifara Voirin (N°6).



C’était la première grande soirée de la promotion. Le bal masqué de Mister Tahiti, présenté par Taiamani Teiho et Ravahere Silloux, s’est tenu vendredi soir à l’hôtel Hilton de Faa’a. Le public a pu découvrir les neufs candidats en lice pour succéder à Nohoarii Thuau, Mister Tahiti 2025. Leur nom et visage avaient été dévoilés fin juin, mais les prétendants ne s’étaient encore jamais mis en scène.



L’établissement hôtelier avait pris des airs de Far West. Placée sous le thème “Wild Wild West”, la soirée a entraîné les candidats et le public dans un univers inspiré des grands ranchs américains, entre décors de saloon, denim, cuir et esprit western. Les prétendants ont défilé plusieurs fois, en short, jean et chemise western, pareo, en costume conçu spécialement pour l’occasion et enfin, en costume et nœud papillon pour conclure avec élégance. C’est le costume de Tahiti Costume design porté par Heifara Voirin, candidat numéro 6, qui est sorti du lot. Faléa, la costumière, a remporté le prix de la meilleure création pour cette année 2026.



“Pour cette création, j’ai choisi d’emmener le candidat dans l’univers du Chasseur de Prime, avec une interprétation bien particulière : celle du cowboy polynésien du Far West”, explique Faléa. “La tenue a été pensée autour de matières et de savoir-faire qui nous sont chers : le kere, le paeore et le faraoti.” Heifara Voirin portait également une arme en bois et une une sacoche. La tenue arborait des motifs de tatouage polynésien, les cartouches ont été confectionnées avec des crayons d’oursins. “Chaque détail a été imaginé pour donner vie à ce personnage, en mélangeant l’univers du Far West et notre identité polynésienne.”



Cette année les organisateurs ont choisi de mettre en avant “les origines ethniques et culturelles des peuples autochtones du monde”. Chaque candidat représentait ainsi une couleur associée à une ethnie ou à un peuple autochtone.



Le résumé de cette soirée (26 minutes) sera diffusé dimanche 13 septembre à 19h30 sur Polynésie la première. La 26e élection de Mister Tahiti est prévue le 9 octobre à la mairie de Papeete.

Heifara Voirin : “Je suis très surpris”



Il a eu les faveurs du public. Le candidat numéro 6, qui précise n’avoir eu que deux tables d’amis et membres de sa famille, est le favori à ce stade du parcours. “Je suis surpris, je n’ai pas les mots, je ne réalise pas encore, mais je suis fier !”



Il a été élu Mister Teahupo'o en 2015. Encouragée par ses proches, il a souhaité “relever un nouveau défi en participant à Mister Tahiti. J’ai toujours eu cette élection dans un coin de tête”, avoue-t-il. Il a franchi le pas à 31 ans pour “vivre sans regret. Il fallait que je me lance maintenant”.



Son objectif ? “Sensibiliser la population aux dangers des violences et des addictions. Dans mon entourage, certaines personnes ont malheureusement sombré dans ces problématiques, parfois jusqu'au suicide.” L’élection est pour lui “une opportunité de développement personnel”. Elle est aussi un sacrifice familial, il vit sur la Presqu’île, à Teahupo’o, il est gestionnaire clientèle à l'Office polynésien de l'habitat, et il doit régulièrement se rendre à Papeete pour les répétitions.



Il reste humble, “rien n’est encore gagné”. Il rappelle que de nouvelles épreuves l’attendent : test écrit de culture générale, épreuve sportive et grand oral avant l’élection finale.

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 6 Septembre 2026 à 19:41 | Lu 231 fois



