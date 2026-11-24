Paris, France, le 24 novembre 2026. Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal, distancé dans les sondages, a proposé mardi des débats d'ici Noël entre candidats de la droite et du centre, sommant le seul d'entre eux à refuser la primaire, Édouard Philippe, de "proposer une autre modalité de départage".





Avec "une méthode et un calendrier clair", M. Attal veut organiser au moins deux débats avec Bruno Retailleau (LR), David Lisnard (Nouvelle Énergie) et Édouard Philippe (Horizons) "sur des thématiques à définir ensemble", a-t-il détaillé dans un entretien au Parisien.



"Au moment des fêtes", les Français devront savoir "quelles modalités de départage seront organisées", avant une primaire qu'il prévoit "entre le 15 janvier et le 15 février", a-t-il poursuivi.



Concernant Édouard Philippe, "si sa position reste d'être contre la primaire", il "doit proposer une autre modalité de départage. On ne peut pas refuser toutes les modalités possibles sans proposer des alternatives", a insisté l'ex-Premier ministre.



Le maire du Havre avait réaffirmé mardi au Congrès des maires son refus de participer à une primaire, mais confirmé qu'il se rendrait à la réunion que prévoit d'organiser le président LR du Sénat Gérard Larcher pour tenter de rassembler la droite et le centre en vue d'une candidature unique.



L'idée de débats n'est pas neuve : Bruno Retailleau avait proposé dès la mi-octobre un débat public à Édouard Philippe, puis début novembre trois "grands débats" sur le pouvoir d'achat, le régalien et l'écologie.



Le candidat Horizons avait alors répondu qu'il ne participerait "à aucune opération consistant à diviser la droite et le centre".



Gabriel Attal a écarté l'idée de se ranger derrière Édouard Philippe, mieux placé que lui dans les sondages : "quand (il) est testé sans moi, il est cinquième. Quand je suis testé sans lui, je suis cinquième. Donc on voit bien qu'un désistement d'arrière-boutique ne changera rien".



Dans un sondage Toluna Harris Interactive publié lundi, le maire du Havre glisse au cinquième rang (10%) si Gabriel Attal ne se présente pas, derrière Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Raphaël Glucksmann (Place publique) mais aussi David Lisnard (11%).



Au maire de Cannes, qui grappille des points sondage après sondage et qui est le seul des trois candidats engagés dans les discussions à vouloir inviter à la primaire le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, Gabriel Attal a redit que cette "primaire est assise sur le principe même du refus des extrêmes", tout en ajoutant qu'il aura "confiance en ceux qui signeront l'engagement de ne jamais s'allier avec les extrêmes".