

​As2Cœur, la magie de l’humour

Tahiti, le 11 novembre 2026 – L’association artistique Horo’a revient avec un nouveau spectacle tous publics, ce samedi 14 novembre. Écrit par le comédien et magicien Tavita Tehaeura, As2Cœur a pour point de départ trois lettres adressées à l’Amour, au Temps et à la Mort... qui finissent par répondre avec une bonne dose d’humour et une touche de magie.





L’association Horo’a a pour but de développer les arts sous toutes leurs formes. La troupe a plusieurs spectacles à son actif : Domination, joué en 2019 au Grand théâtre de la Maison de la culture, Les 1Supportables en 2020, Love me please, love me ! en 2021, Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les 1Supportables en 2023 et, dans un autre registre, une réécriture polynésienne du premier acte de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett, présentée en 2023 à la mairie de Papeete et en 2025 au musée de Tahiti et des îles.



​Un mystérieux synopsis

Cette année, c’est un show d’une heure et demie mêlant humour et magie qui s’annonce avec As2Cœur. Tous publics, cette pièce a été imaginée par le comédien et magicien Tavita Tehaeura, lauréat du troisième prix du Tahiti Comedy Show 2019. Léonore Caneri est à la mise en scène, tandis que les chorégraphies sont signées All in one Tahiti. Un spectacle qui promet d’être riche en rebondissements, comme le laisse également présager la lecture du synopsis : “Tavita, adolescent passionné de prestidigitation qui se pose plein de questions, décide d’écrire à trois entités : l’Amour, le Temps et la Mort. Sachant que ces lettres sont des défouloirs psychologiques, il n’attend pas vraiment de retour. Tavita grandit et devient magicien, se faisant appeler As2Cœur. Des années plus tard, les fameuses entités répondent à leur façon...”.



Aux côtés de Tavita Tehaeura, on retrouve James Tetuaapua, qui incarne plusieurs rôles, ainsi que Cartouche Louise-Michèle (la Mort), Tuavai Teinaore (le Temps) et Teremu (l’Amour). Des artistes locaux à découvrir sur scène dès ce samedi.



​Infos pratiques As2Cœur, samedi 14 novembre 2026, à 19h30, à la salle Maria no te hau (quartier de la Mission). Tarifs en prévente : 2.500 francs (1.500 francs -12 ans) sur tahitispectacles.com ou au 87 29 95 43. Tarifs sur place : 3.000 francs (2.000 francs -12 ans). Buvette à partir de 18h30. Plus d’infos sur la page Facebook : Horo’a.

En avant-première : aperçu des répétitions

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 11 Novembre 2026 à 11:07 | Lu 198 fois



