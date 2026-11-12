

​Arabie saoudite : 520 Ethiopiens en attente d'exécution pour trafic de drogue, selon le gouvernement du Tigré

Nairobi, Kenya, le 12 novembre 2026. Quelque 520 Éthiopiens, condamnés à mort pour trafic de drogue, sont actuellement en attente d'exécution en Arabie saoudite, a recensé jeudi le gouvernement du Tigré, région du nord de l’Éthiopie, qui a appelé à la "clémence" des autorités saoudiennes.





Selon l'organisation Amnesty International, l'Arabie saoudite était le troisième pays ayant procédé au plus grand nombre d'exécutions entre 2022 et 2025, derrière la Chine et l'Iran. L'AFP a recensé plus de 200 exécutions en 2026.



Riyad a annoncé mercredi avoir exécuté deux Éthiopiens pour trafic de drogue, une semaine après en avoir exécuté cinq autres pour le même crime.



Cinq avaient déjà été mis à mort en juin et cinq en juillet, pour un total de 34 cette année, soit le plus grand nombre d'étrangers frappés par la peine capitale, d'après un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles.



"En Arabie saoudite, 520 Éthiopiens ont été condamnés à mort et attendent leur exécution. (...) La plupart des personnes dans le couloir de la mort viennent de la région du Tigré", a dénoncé lors d'une conférence de presse Hayish Sibagadis, le chef du Bureau des affaires de la jeunesse du gouvernement régional du Tigré.



"Ceux qui ont été condamnés à mort ont, soit été trompés par des intermédiaires et entraînés dans le trafic de drogue, soit se contentaient d’accompagner des personnes qui transportaient des drogues", a-t-il expliqué.



"La plupart ont été jugés sans avocat, dans une langue qu’ils ne comprenaient pas et sans interprète", a regretté ce cadre du gouvernement du Tigré.



L’Éthiopie, qui entretient de bonnes relations avec l’Arabie saoudite, devrait demander à Ryad de "faire preuve de clémence et d’épargner leur vie", a encore commenté M. Hayish.



Le gouvernement fédéral éthiopien n'a pas répondu à une demande de commentaire de l'AFP.



Des milliers d'Éthiopiens, venus par la périlleuse "route de l'Est" reliant la Corne de l'Afrique à la pétromonarchie du Golfe en passant par le Yémen, occupent des emplois peu qualifiés en Arabie saoudite.



L'ONU Human Rights Watch (HRW) appelle régulièrement le royaume à commuer les peines capitales prononcées contre des dizaines d'entre eux pour des infractions "non violentes" liées à la drogue.



Riyad juge la peine de mort nécessaire au maintien de l'ordre et assure qu'elle n'est appliquée qu'après épuisement des recours.



Le Tigré est une région du nord de l’Éthiopie ravagée par une guerre entre 2020 et 2022 qui a fait au moins 600.000 morts, selon une estimation de l'Union africaine jugée basse par de nombreux experts.



Des centaines de milliers de personnes sont toujours déplacées au Tigré, où des combats sanglants ont repris fin septembre. La violence s'est toutefois atténuée ces dernières semaines.

Rédigé par AFP le Jeudi 12 Novembre 2026 à 08:36 | Lu 50 fois





