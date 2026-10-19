

​Air Tahiti, Perturbations sur le programme des vols

Tahiti le 22 octobre 2026. La grève menée par une partie du personnel d’Air Tahiti est effective depuis ce jour et entraîne des perturbations sur le programme de vols.





Les négociations menées avec les organisations syndicales O Oe To Oe Rima, CSIP et SPENCAT, n’ont pas abouti à un accord, un mouvement de grève a donc débuté au sein d’Air Tahiti ce jeudi 22 octobre 2026 à 00h00.



À cette heure, sur les quelques 1 600 salariés que compte l’entreprise, une quarantaine participe au mouvement de grève, dont environ la moitié sont des membres du Personnel Navigant Commercial (PNC).



Ce mouvement social a des répercussions sur le programme de vols et les déplacements inter-îles.



Le programme des vols prévu pour la journée de vendredi 23 octobre 2026, est actuellement en cours d’ajustement, en tenant compte des effectifs grévistes connus à ce jour.



Les passagers impactés par des modifications de vols recevront une notification par SMS ou e-mail, sous réserve que leurs coordonnées de contact aient bien été renseignées dans leur dossier de réservation.



Les personnels navigants devant se présenter une heure avant le départ, leur participation à la grève ne pourra être connue qu’à ce moment-là. En conséquence, l’annulation de certains vols pourra ainsi intervenir dans l’heure précédant leur départ.



Néanmoins, Air Tahiti invite les passagers n’ayant pas reçu de notification, à se présenter à l’enregistrement aux horaires initialement prévus, afin de prendre connaissance du statut de leur vol et des éventuelles dispositions mises en place.

Conditions de modification et de remboursement

Afin d’accompagner au mieux ses passagers pendant cette période, les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée du mouvement de grève.

Des conditions spécifiques sont mises en place :

• Modification : sans frais, y compris pour un changement d’île ;

• Annulation/Remboursement : un avoir sera proposé, sans frais.

Les passagers souhaitant modifier leur voyage ou rejoindre une île par leurs propres moyens sont invités à contacter l’agence Air Tahiti ou l’agence de voyages auprès de laquelle leur billet a été acheté.

La compagnie tiendra régulièrement ses passagers informés de l’évolution de la situation et du programme des vols par l’intermédiaire de son site internet, de ses réseaux sociaux et des médias.

Afin d’accompagner au mieux ses passagers pendant cette période, les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée du mouvement de grève.Des conditions spécifiques sont mises en place :• Modification : sans frais, y compris pour un changement d’île ;• Annulation/Remboursement : un avoir sera proposé, sans frais.Les passagers souhaitant modifier leur voyage ou rejoindre une île par leurs propres moyens sont invités à contacter l’agence Air Tahiti ou l’agence de voyages auprès de laquelle leur billet a été acheté.La compagnie tiendra régulièrement ses passagers informés de l’évolution de la situation et du programme des vols par l’intermédiaire de son site internet, de ses réseaux sociaux et des médias.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Octobre 2026 à 17:21 | Lu 348 fois



