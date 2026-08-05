

​Air Moana sollicite de nouveaux investisseurs

Tahiti, le 31 août 2026 – Selon le magazine Air Journal, la compagnie aérienne interîles Air Moana cherche de nouveaux investisseurs pour renforcer ses fonds propres à hauteur de 2 milliards de francs. Cette nouvelle levée de fonds devrait notamment permettre à la compagnie d’étoffer sa flotte.



Une nouvelle levée de fonds pour la compagnie Air Moana. C’est ce que nos confrères du magazine en ligne, Air Journal, confirment ce lundi. Selon ces derniers, la compagnie interinsulaire polynésienne “prépare une opération de renforcement de ses fonds propres pouvant atteindre près de 17 millions d’euros”, soit près de 2 milliards de francs.



Sur ces 17 millions, toujours selon Air Journal, “une tranche d’environ 5 millions d’euros (600 millions de francs, NDLR) doit être ouverte aux investisseurs privés dès septembre, afin d’accompagner la croissance” d’Air Moana, “engagé dans la modernisation de sa flotte et l’extension de son réseau”.



Cette levée de fonds n’est pas une première dans la stratégie de montée en puissance de la compagnie concurrente d’Air Tahiti sur quelques lignes intérieures.



Depuis son premier vol par la société Natireva en 2023, la compagnie aérienne Air Moana a mobilisé plusieurs leviers financiers combinant capitaux privés, défiscalisation et soutiens publics. Une levée de fonds pour 3 milliards de francs a été faite en octobre 2024 auprès d’investisseurs privés pour consolider ses fonds propres et préparer l'acquisition de trois nouveaux ATR 72-600. Une collecte en défiscalisation a aussi été mise en place avec Inter Invest, ainsi qu’un financement participatif en août 2026 via la plateforme Fenua Financement.



Le Pays a lui aussi porté la main à la poche en accordant un prêt de 600 millions de francs en 2025, avec une garantie d’emprunt bancaire pour sécuriser les prêts bancaires nécessaires à l'achat des appareils ATR (couvrant une enveloppe globale pouvant aller jusqu'à 9 milliards de francs de financements bancaires). Un prêt finalement annulé en justice.



La Société de financement du développement de la Polynésie (Sofidep) est aussi intervenue initialement à hauteur de 100 millions de francs, avec un relèvement des plafonds d'intervention possibles jusqu'à 500 millions de francs.



Pour aider à cette nouvelle recapitalisation, une partie du montant sera proposée aux investisseurs privés via deux plateformes. Celle de Fenua Financement, via ‘Les Entreprêteurs’, et Rattel AERO pour les investisseurs internationaux.



“Les souscripteurs se verraient proposer des actions de préférence. L’investissement s’inscrit dans une logique de moyen ou long terme, avec une perspective de liquidité annoncée autour de six à sept ans, sans garantie : elle dépendra de l’exécution du plan de développement et des conditions de marché”, poursuit le site Air Journal.



Cette nouvelle levée de fonds devrait permettre à la compagnie d’étoffer sa flotte. Après un premier ATR 72-600 en juin 2025 qui devrait être complété par deux autres ATR identiques d’ici la fin de l’année, plus une location, la compagnie dessert pour l’heure Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Fakarava, Nuku Hiva et Hiva Oa.



“Cette opération illustre la capacité du financement participatif à accompagner des projets industriels ambitieux en Polynésie française”, a déclaré Pierre Poher, gérant de Fenua Financement, à Air Journal. Cette opération est vue comme l’opportunité de consolidation de la compagnie Air Moana.

Des financements pas toujours simples Le mois dernier, A here ia Porinetia (Ahip), après avoir pris connaissance de la décision du Port autonome de participer au financement des nouveaux ATR d'Air Moana via la défiscalisation, a engagé un recours contre ce montage financier. En effet, dans une délibération adoptée le 28 juillet par le conseil d'administration du Port autonome, l'établissement public s’est engagé à investir 225 millions de francs dans une opération de défiscalisation destinée à financer les deux futurs ATR d'Air Moana. Pour Ahip, le gouvernement, en passant par le Port autonome, cherche à “faire rentrer par la fenêtre ce que la justice a fait sortir par la porte”.



Ce que le groupe politique non inscrit à l’assemblée de la Polynésie française pointe, ce sont les dispositifs de soutien accordés par le Pays à Air Moana, parmi lesquels un prêt de 600 millions de francs, une garantie d'emprunt de 400 millions ainsi qu'un premier mécanisme de défiscalisation destiné à financer l'acquisition d'un ATR. Les juges avaient estimé que ces aides avaient été accordées en méconnaissance de la loi du Pays encadrant les interventions économiques de la collectivité, les capitaux propres de la société exploitant Air Moana étant alors inférieurs à la moitié de son capital social.



En juillet dernier, la cour administrative d'appel de Paris a, à son tour, refusé de suspendre l'exécution de ces jugements. Les décisions du tribunal administratif demeurent donc pleinement applicables jusqu'à ce que la cour à Paris se prononce sur le fond.



En choisissant de passer par le Port autonome pour venir soutenir la compagnie, le Pays a allumé les voyants du contrôle de la légalité sur le montage en défiscalisation. Le haut-commissaire a jusqu’à la fin du mois de septembre pour apprécier la légalité du processus proposé.



Il y a encore tout juste deux ans, la direction de la compagnie aérienne Air Moana faisait face à une situation financière critique et peinait à payer ses salariés après 2 milliards de francs de perte constatée sur l’exercice 2023.



La direction affirmait alors : “La compagnie continuera à être soutenue par le Pays et les organismes financiers comme les banques et la Sofidep”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 31 Août 2026 à 17:50 | Lu 858 fois



