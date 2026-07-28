

​58 nouveaux DCP déployés en 2026

Tahiti, le 11 août 2026 - Des Tuamotu aux Australes en passant par les îles de la Société, 34 nouveaux dispositifs de concentration de poissons (DCP) ont été implantés par la Direction des ressources marines (DRM) au premier semestre 2026. D’ici la fin de l’année, 24 ancrages supplémentaires sont programmés aux Marquises, à Tahiti et aux îles Sous-le-Vent. Associée à des opérations de maintenance, cette campagne de renforcement du réseau s’inscrit dans le cadre du soutien à la pêche côtière.





Le premier semestre 2026 a été “très positif” pour l’ancrage et l’entretien des dispositifs de concentration de poissons (DCP) au Fenua, annonce la Direction des ressources marines (DRM) sur sa page Facebook et son site internet. Mis à la disposition des pêcheurs côtiers, les DCP sont des “équipements indispensables” qui contribuent à soutenir l’activité en améliorant les rendements de capture d’espèces pélagiques (thons, bonites, thazards, mahi mahi, espadons), tout en sécurisant les sorties en mer. Les équipes de la DRM ont mené des missions ciblées dans plusieurs archipels, “une campagne d’envergure au service des professionnels et du développement économique de nos îles” qui est passée par l’ancrage, le renouvellement et la maintenance de nombreux DCP.



​Cap sur la Société, les Australes et les Tuamotu

Au total, ce sont 34 nouveaux dispositifs qui sont venus enrichir le réseau polynésien sur la première moitié de l’année dans le cadre d’un partenariat entre la DRM, les communes concernées et les professionnels du secteur. Plusieurs zones stratégiques ont été consolidées dans les îles de la Société avec deux nouveaux DCP à Tahiti (Vairao et Hava’e), trois à Moorea (Haapiti, Tiahura, Papaū), un à Tetiaroa et un à Tupai (Haari Hoe), tandis que le DCP de Maiao a bénéficié d’une inspection et d’un entretien complet. Aux Australes, six nouveaux DCP ont été implantés à Tubuai, Raivavae, Rapa et Rimatara, tandis que les cinq dispositifs existants à Tubuai et Rurutu ont été contrôlés et entretenus pour prolonger leur durée de vie. Aux Tuamotu de l’Ouest, malgré des conditions météo difficiles, une “tournée marathon” de trois semaines a abouti au déploiement de 21 nouveaux DCP au large de 14 atolls, soit trois à Faaite, deux à Ahe, Manihi, Raraka, Apataki et Arutua, et un à Tikehau, Mataiva, Rangiroa, Takaroa, Kauehi, Katiu, Fakarava et Niau.



​Et bientôt les Marquises

Un vaste programme qui doit se poursuivre au second semestre avec 24 nouveaux DCP planifiés : 16 aux Marquises, quatre à Tahiti et quatre aux îles Sous-le-Vent. Pour le Pays, il s’agit “de soutenir les communautés isolées, de garantir des conditions de travail optimales aux pêcheurs et de promouvoir une gestion durable de la ressource”. À ce jour, 108 DCP sont répartis dans les cinq archipels pour un investissement de 1,2 à 1,8 million de francs par unité (matériel et pose). Par mesure de sécurité, il est interdit de s’approcher à moins de 100 mètres d’un DCP, sous peine de sanctions.



​Localisation des DCP Rendez-vous dans l’onglet Cartes thématiques sur le site www.ressources-marines.gov.pf pour accéder à la position des DCP en Polynésie française.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 11 Août 2026 à 16:56 | Lu 594 fois



