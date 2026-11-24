

​3,3 tonnes d’ice saisies sur un navire

Tahiti, le 24 novembre 2026 – Cette opération de lutte contre le narcotrafic menée dans la zone maritime océan Pacifique porte à plus de 15 tonnes le poids des produits stupéfiants saisis depuis le début de l’année par les forces armées françaises.





Vendredi 20 novembre, un gros poisson a été intercepté par une unité de la Marine nationale déployée dans le Pacifique nord, en dehors de la zone maritime de la Polynésie française. Il s’agit d’un navire “de type pétrolier léger” qui n’arborait aucun pavillon, précise un communiqué émanant des Forces armées en Polynésie française (FAPF). Repéré à proximité de l’île française de Clipperton, il était surveillé depuis plusieurs semaines par les Centres de fusion de l’information maritime (CFIM) de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, en lien avec plusieurs partenaires nationaux (OFAST, douane, police nationale) et internationaux.



Plusieurs moyens ont été mis à contribution : un bâtiment de la Marine nationale, un hélicoptère, un Falcon 50 des FAPF et un avion de patrouille maritime de l’US Coast Guard. À bord, 150 ballots ont été testés positifs à la méthamphétamine pour un poids de 3,328 tonnes.



“En accord avec le parquet de Papeete et conformément aux pratiques applicables en droit international, le navire et son équipage ont été laissés libres en faisant l’objet d’un signalement international. La cargaison a, quant à elle, été saisie et ramenée à Tahiti pour destruction sous l’autorité du haut-commissariat”, conclut le communiqué au sujet de cette opération de lutte contre le narcotrafic en haute mer, dans la zone maritime océan Pacifique, qui porte à plus de 15 tonnes le poids des produits stupéfiants saisis depuis le début de l’année par les forces armées françaises.









Rédigé par D'après communiqué le Mardi 24 Novembre 2026 à 10:51 | Lu 635 fois



