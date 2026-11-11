

​11-novembre : commémoration de la Victoire et de la paix

Tahiti, le 11 novembre 2026 – Ce mercredi férié marquait le 108e anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale. Entourés de militaires et d’élèves, les représentants de l’État, du Pays et des communes étaient réunis à Papeete et dans les îles pour honorer le devoir de mémoire et “puiser dans le courage de ceux qui nous ont précédés”.





Ce mercredi férié marquait le 108e anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale (1914-1918). À Papeete, la cérémonie a été présidée par le haut-commissaire Alexandre Rochatte, en présence de plusieurs représentants du Pays, de la commune et des forces armées. Des militaires et anciens combattants, ainsi que de nombreux jeunes issus de différents établissements scolaires, ont participé à cette journée nationale de commémoration et d’hommage marquée par plusieurs remises de médailles.



“Mesurons le prix de notre liberté et souvenons-nous”, a appelé la ministre des Armées, Catherine Vautrin, dans son message de recueillement. “Souvenons-nous que regarder vers le passé, c’est puiser les forces pour regarder ensemble vers l’avenir. C'est puiser dans le courage de ceux qui nous ont précédés. Que notre jeunesse s’empare de cet héritage et le fasse vivre à son tour”. D’autres cérémonies se sont également tenues à Raiatea, Nuku Hiva et aux Gambier.





Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 11 Novembre 2026 à 14:09 | Lu 145 fois



