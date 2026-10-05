​"Besoin de changement": les lycéens mobilisent et appellent à poursuivre le mouvement

Les organisations lycéennes et étudiantes, loin de se contenter de la plateforme visant à recueillir les doléances des élèves lancée par le gouvernement, ont appelé à poursuivre les blocages. L'Union syndicale lycéenne (USL) et l'Union étudiante appellent d'ores et déjà également à de nouveaux cortèges jeudi, dans le cadre d'un "acte 4".



"Si on ne se mobilise qu'un jour, ils vont dire qu'on fait un caca nerveux et ils vont passer à autre chose", anticipe Benjamin, lycéen à Sceaux (Hauts-de-Seine). "Il faut un déblocage du budget", a jugé Suzanne Nijdam, de la Fage, première organisation étudiante.



Les défilés se sont globalement déroulés sans incident majeur, à l'exception de quelques tensions à Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse où les forces de l'ordre ont répondu par du gaz lacrymogène à des jets de projectiles, des tirs de mortiers d'artifice et des feux de poubelles.



Les cortèges ont "présenté une physionomie plus proche des journées traditionnelles de mobilisation", selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, vigilant après les heurts de la dernière semaine.



De nombreux slogans et pancartes dénonçaient le comportement des forces de l'ordre, accusées de "violences policières".



À Tours la semaine dernière, un lycéen de 16 ans avait perdu l'usage d'un œil lors d'un blocage et un autre de 14 ans a eu la mâchoire cassée à Sainte-Ouen-l'Aumône par un tir de grenade lacrymogène. Lundi, un adolescent de 15 ans a eu la main arrachée par une grenade à Lens.



Parler d'"d'instructions politiques de répression policière" contre les manifestations de lycéens est un "mensonge", a rétorqué Sébastien Lecornu, rappelant que plus de 715 policiers et gendarmes ont été blessés. Depuis le début du mouvement, 215 élèves et 85 personnels de l’Éducation nationale, ont aussi été blessés, selon lui.