un surveillant de l'internat de Hao condamné à six mois de prison avec sursis

PAPEETE, le 15 juin 2017 - Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné à six mois de prison avec sursis un surveillant du collège de Hao pour atteinte sexuelle sur une élève de 3ème courant 2016.



Si l'homme conteste de manière catégorique les accusations de la victime, de nombreux témoignages compromettants viennent contredire sa version des faits.



La victime accuse le surveillant de l'avoir attrapé par la taille et glissé les mains dans son short pour lui caresser le ventre. Ce faisant l'homme lui aurait dit "je veux te faire l'amour". Selon les déclarations de la victime, la jeune fille aurait refusé et serait allée se plaindre à son copain, par ailleurs plusieurs personnes auraient été témoins de la scène. Plus tard, d'autres témoins auraient assisté aux excuses du surveillant.



Malgré les dénégations du surveillant, les magistrats l'ont condamné à six mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer une profession avec des mineurs pendant cinq ans. L'avocate du prévenu a indiqué qu'elle ferait appel de la décision du tribunal.