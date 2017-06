circulation de nuit restreinte sur la RDO du 12 au 15 juin

PAPEETE, 9 juin 2017 - Deux voies de la route de déviation ouest (RDO) seront fermées de part et d’autre du terre-plein central, à partir de 20 heures et jusqu’à 2 heures du matin, du lundi 12 au jeudi 15 juin, afin de permettre au Service des Parcs et Jardins et de la Propreté d’entretenir les plantations du terre-plein central.