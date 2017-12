Votez pour les meilleures initiatives touristiques

Le jury des Trophées du tourisme 2017 s’est réuni, mardi, pour désigner les lauréats de la première édition lancée le 1er septembre. Trois catégories ont été mises en place pour cette première édition : le trophée de l’innovation touristique, le trophée du touristique éco-responsable et le trophée du meilleur événement touristique 2017.

Depuis le lancement des appels à candidatures, une vingtaine de dossiers a été déposéé, en provenance des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, mais également des Tuamotu et des Australes, avec des dossiers partagés entre activités et hébergement.

Pour le trophée de l’innovation touristique, les 3 lauréats sont Moorea Maori Tour, l’Okeanos Pearl du Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, et Aito Rando.

Pour le trophée de l’offre éco-responsable, les trois lauréats sont la Pension Bonjouir à Teahupo'o, le Coco Pearl à Ahe et le Fenua Stand up Paddle.

Pour le trophée du meilleur événement touristique 2017, les trois lauréats sont le Heiva i Paris, la Ronde tahitienne, et les premiers championnats du monde de Va’a Marathon - Tahiti 2017.

Depuis le samedi 2 décembre, la page Facebook « Lovetahiti » propose de voter parmi les neuf lauréats et de choisir celui qui remportera ce trophée particulier. Le vote sera clos le 14 décembre à 20 heures. Le vainqueur 2017 de chaque catégorie sera désigné le 15 décembre, à la présidence, lors d’une soirée réunissant le monde du tourisme polynésien.

Cette première édition des « Trophées du Tourisme », au-delà du concours en lui-même, est l’occasion de souder, saluer et distinguer tous les acteurs, petits et grands, du premier secteur du Pays, pour leur apport et leur implication dans la dynamique économique de la Polynésie française.