Visite de la station d'épuration de Papeete

A l'occasion de la journée mondiale de l’eau, il sera possible de visiter la station d’épuration de la Ville de Papeete le dimanche 19 mars 2017. Les inscriptions sont actuellement enregistrées au 40 500 210. Vous pouvez également vous rendre sur le stand de la SEML Te Ora No Ananahi, au Village de l’eau dans les jardins de Paofai, le jour même. Des navettes gratuites seront disponibles au départ du parc Paofai à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30.