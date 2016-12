Travaux sur le réseau hydraulique LEP Faa'a ce mercredi 28 décembre

FAA'A, le 27 décembre 2016. (COMMUNIQUE) Le Maire et ses membres du conseil municipal informent ses administrés que les agents du service Eau et assainissement procèderont à la suspension de l'alimentation en eau pour réparer une fuite importante.



L'alimentation en eau sera interrompue dans le secteur du lycée professionnel de Faa'a ce mercredi 28 décembre 2016 à partir de 8 heures pour des travaux de réparation. La distribution en eau sera rétablie dès la fin des travaux.



Les quartiers concernés sont :

•Teniutia ;

•Te reo o Tefana ;

•Tauraa 1 ;

•Tehaapatoa ;

•Tavararo ;

•EDT ;

•Mont-Sinaï ;

•SEFI.



Nous vous remercions de prendre, en conséquence, vos dispositions.



Pour tous renseignements, merci de contacter le service Eau et Assainissement au 40.83.35.33.