Te mau Fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, mahana toru 6 no Fepuare 2017 Ha'amanara'a i te mana'o ani o Tetuanui no ni'a i te fa'a'orera'a i te fifi e nehenehe e fa'a'ore



Ua farii te 'Apo'ora'a a te mau Fa'ateria, e te Tomite mita a te 'Apo'ora'a Huito'ofa o tei putuputu i teie mahana, i te mana'o ani o tei tu'uhia atu e te To'ofa vahine o Lana Tetuanui no ni'a i te 'opuara'a ture no ni'a i te 'aifaitora'a mau no te aramoana.



Te mana'o ani o tei fariihia e te ta'ato'ara'a o te haere mai ia e fa'ataui i te ture Mori, na roto i te fa'a'orera'a i « te ta'o no te fifi e nehenehe e fa'a'ore » no te 'aufaura'a i te feia ta'ero 'atomi.



Ua 'i te Peretiteni e ta'na 'Apo'ora'ahau i te 'oa'oa i taua nu'ura'a rahi ia au ihoa i e ti'ara'a o te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e tae noa'tu i to te mau Ta'atira'a e to te mau Mana Ma'itihia no te 'Apo'ora'arahi no Porinetia farani.





Te huru fa'a'inora'a natura a te mau ua 'u'ana no te 3 no fepuare i Tai'arapu Hitia'a o te Ra e i Teva i Uta



Ua topa mai na te mau ua 'u'ana i ni'a i te mau 'oire no Tai'arapu Hitia'a o te Ra e i Teva i Uta (Fa'aone e Papeari) i te po mahana maha ra e tae mai i te po'ipo'i mahana pae 3 no fepuare 2017.



Ua fa'atup te reira mau fenomena natura ta'a-è no te reva i te mau pape pu'e, i te mau mani'ira'a pape e te may fa'a'inora'a i ni'a e i roto i te mau fare nohora'a.



No reira, ua rave te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te fa'aotira'a mana no te fa'a'ite i te tupura'a te 'ati natura o te mau fa'a'inora'a o tei fa'atupuhia mai e te mau ua tiruvi no te mahana pae rao fepuare 2017 i roto i te mau 'oire no Tai'arapu Hitia'a o te Ra e no Teva I Uta (Fa'aone e Paeari).





Fa'aroara'a i te pu'etau matamua no te mau ho'omamara'a na roto i te anira'a a te mau fatu faretoa



Na roto i te mau farereira'a o te Mono-Peretiteni e te mau Ti'a-fatu 'ohipa, no te hi'ora'a i te tai'ora'a no te mau taiete o tei ro'ohia e te 'ati, e no te fa'anaho i te mau tauturu ia matara 'oi'oi fa'ahou te ta'ato'ara'a,te ho'e no te mau rave'a i tu'uhia mai e tei tae mai o te fa'aroara'a ia i te pu'etau no te mau ho'omamara'a, o tei tafifi roa ato'a maina i te mau 'ati natura no te 21 e te 22 no tenuare i ma'iri.



I roto i ta'na putuputura'a no teie iho nei mahana, ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e fa'aroa i te pu'etau no te mau ho'omamara'a, o te hope atu i te 19 no fepuare i mua nei, ia au ihoa i te anira'a o tei tu'uhia mai e te fatu faretoa.





Ha'amaura'a i te Tonotura no Taina i ni'a i te ho'e tuha'a fenua no te Hau i Papeete



Te hina'aro nei o Porinetia farani e fa'ahotu maoro i to'na mau aura'a e te mau Fenua o te hina'aro mai na roto i te mau fa'ahotura'a no te fa'ahotura'afa'arava'ira'a faufa'a. E o te reira i roto i te tauto'ora'a no te fa'ahotu i te fa'atupura'a ti'ara'a 'ohipa, ma te 'iriti ato'a i te mau matete 'api no te ha'amahutai ta tatou fa'arava'ira'a faufa'a.



I roto i te mau auaipe faufa'a, te Repupirita Huira'atira no Taina o tei fa'a'ite mai i to'na 'ana'anatae i roto i te mau matahiti i ma'iri i te pae no te fa'a'amura'a i'a e no te fariira'a ratere.



Te mau 'oho matamua no te reira, autaipera'aua fa'atupu mai ia i te fa'aaura'a e te mau ti'amana no temanureva tivira tainito no te ha'apa'o i te rerera'a manureva i rotopu ia Taina e o Porinetia farani, na e mau taiete manureva tinito.



I te tahi atu pae, ua fatata roa e ha'amata ho'e matete tahua fa'ahotura'a i te motu no Hao. Ua oti a'e na i te ha'amatahia te fa'aineinera'a i te mau fa'atere porinetia i Shanghai.

Ua oti mai te mau parau fa'ati'a no te patura'a i te matahti 2016 ra.





Ua riro te mau totaiete tinito ei tu'atira'a e te mau ti'a mana no te Repupirita Huira'atira Tinito.



Te hina'aro nei te Haufenua e ha'amaita'i atu a i to'na mau aura'a e o Tinito e te anira'a ia'na e hamani i te mau parau fa'aaura'a, e e horo'a ho'e tuha'a fenua no te hau i roto i te aroa no Pa'ofa'i, i te aroa Pomare, no te ho'e rahira'a e 2.412 m2, no te hamanira'a i te Tonotura Tinito. Te hina'aro o te Haufenua o te fa'aitera'a ia i te mau mana n Taine i to ratou fa'atura e ti'aturi no te ho'e auhoara'a pu'etau maoro.





Te huru no te ti'ara'a o te rerera'a manureva i Maupiti



Mai te 1 no tenuare 2017, ua pupuhia atu i roto i te Fa'aterera'a Manureva Tivira, te mau tareni no te 'atu'atura'a e no te poiherera'a i te mau tahua taura'a manureva o tei amohia mai na e te Fa'aterera'a no te mau Patura'a Rarahi no te mau taura'a manureva no te fenua.



I teie tai'o mahana, ua fa'ata'ahia mai ho'e tapa'ora'a mau tahua manureva e te tuha'a 'api no te Fa'aterera'a o te Manureva Tivira, o tei ha'amauhia no te pahono i te reira mau hia'aira'a.



Ua nehenehe na roto i te reira tahua e tatarahia te tahi mau fifi natura e ha'atafifi i te vai fifi 'orera'a o te mau horopatete no te utara'a manureva e no te taura'a manureva ihoa ra no Maupiti.



Te hi'opo'ara'a 'ihi rave'a ifa'atupuhia e te Fa'aterera'a Manureva Tivira ua fa'a'ite mai ia i te tutae 'auri i ni'a i te mau pou no te fare maeha'a no te taura'a manureva no Maupiti, o tei fa'ahepo te Fa'aterera'a Manureva Tivira e i te Tavana 'Oire no Maupiti, ia 'opani i te fare maeha'a no Maupiti.



Ia 'itehia mai e te mau rave'a mauha'a i fa'a'ohipahia e te Fa'aterera'a Manureva Tivira ma te autaipe e o Air Tahiti no te nehenehe noara'a ia te mau rerera'a tamau ia ravehiua e oti noa mai ai ai te fare maeha'a no Maupiti.





Parau ha'apapa no te mau fa'aaura'a moni rave 'ohipa tamatahiti i roto i te mau 'ama'a toro'a 'ohipa



Mai te mau matahiti ato'a, ua ani te Fa'aterera'a no te 'Ohipa, mai te 24 maira no 'atopa, i te mau autaipe totiare no na ti'ara'a toro'a 12 no te tuha'a unuma ia 'amui atu i roto i te mau fa'aaura'a no ni'a i te mau 'apapara'a moni rave 'ohipa.



Na roto i te reira mau fa'aaura'a ua tu'urimahia mai e 6 mau fa'aaura'a, ia fa'aauhia'tu i ni'a iho i to te matahiti i ma'iri atu, ho'e ana'e iho ia i tu'urimahia, o te ha'apapau maira i te oraora ia na roto ana'ehia i te tau'aparaura'a totiare na roto i te mau 'ama'a ti'ara'a toro'a.

Mai teie ihoa ra :



- E 6 mau 'ama'a ti'ara'a toro'a o tei fa'aoti i ta ratou mau fa'aaura'a : mau parurura'a, pere'o'o uira, BTP, hoetera, pu hamanira'a tauiha'a, e tamara'a ;

- E 3 mau 'ama'a o tei fa'aau, 'aita ra i to'a'ati te hope'ara'a :

- i roto i te 'ama'a no te mau faremoni, 'aita e fa'aaura'a i oti mai i roto i te reira 'ama'a, terara, ua tamau noa mai te mau fa'aaura'a na roto i te mau taiete e ho'e fa'aaura'a o tei tu'urimahia mai i roto i na 'ama'a tata'itahi no na faremoni e toru no te fenua nei,

- i roto i te tuha'a no te tapiho'ora'a, 'aita ho'e iti noa a'e e fa'aaura'a i 'iteahia mai,

- i roto i te tuha'a no te tia'ira'a, 'aita e fa'aaura'a i'iteahia mai no te moni rave 'ohipa no te reira tuha'a, teie ra, ua tupu ra te mau fa'aaura'a no te hi'o fa'ahou i te fa'aaura'a 'amui o tei tapurahia no te fepuare 2017 nei ;

- E 3 mau 'ama'a ti'ara'a toro'a o tei 'ore e fa'aau : te tumu, 'aita e mau ti'a aupupu no te feia rave 'ohipa no roto i te mau tuha'a no te mau titora'a mori 'arahu e mahu auahi, 'aita ato'a e mau ti'a fatu 'ohipa i te pae no te « nene'ira'a ve'a, papa'ira'a ve'a e parauparaura'a ».

Te mau fa'aaura'a o tei fa'aotihia e o tei anihia ia fa'arava'i fa'ahou atu a ia au i te mau mana'o o tei tu'urima no rātou, ua nene'ihia te mau mana'o ato'a i roto i te JOPF (Ve'a Mana a Porinetia farani) i te 9 no titema (parurura'a, pere'o'o, tamara'a), i te 16 no titema (BTP e hotera), e te 23 no titema (Pu hamanira'a tauiha'a).



No reira, ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te mau fa'aotira'a mana no te fa'arava'ira'a i na 'ama'a ti'ara'a toro'a e 6 o te titau ra ia fa'ahepo te mau fatu 'ohipa ato'a e te feia rave 'ohipa ato'a :

- no te tuha'a no te pere'o'o uira, tata'ira'a, tapiho'ora'a e mau tapura 'ohipa tapiri no Porinetia farani, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 28 no novema 2 016 no te fa'aaura'a 'amui no taua tuha'a tapura 'ohipa rano ni'a i te 'aufaura'a i te ho'e pirima ta'a-è i roto i te matahiti 2 017, o te nene'ihia i roto i te Ve'a a te Hau no Porinetia farani i te 9 no titema 2016 ('api 15046) ;

- no te tuha'a no te mau parurura'a no Porinetia farani, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 1 no titema 2 016 no te fa'aaura'a 'amui n taua tuha'a tapura 'ophipa rano ni'a i te fa'aaura'a moni rave 'ohipa no te matahiti 2017, o tei nene'ihia i roto i te Ve'a a te Hau a Porinetia farani no te 9 no titema 2016 ('api 15050) ;

- no te tuha'a no te tamara'a, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 1 no titema 2016 no ni'a i te fa'aaura'a 'amui no te tuha'a tapura 'ohipa no ni'a i te mau moni 'ohyipa minima fa'aauhia no te matahiti 2017 e no te mau titaura'a tauturu i te fa'afa'a'eara'a hepetoma fa'a'ohu, o tei nene'ihia i roto i te Ve'a a te Hau no Porinetia farani no te 9 no titema 2016 ('api 15047) ;

- no te tuha'a no te pu 'ohipa hotera no Porinetia farani, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 5 no titema 2016 no te fa'aaura'a 'amui no taua tuha'a tapura 'ohipa ra no ni'a i te fariira'a i te mau moni 'ohipa no te matahiti 2017, o tei piahia i roto i te Ve'a a te Hau a Porinetia farani no te 16 no titema 2016 ('api 15409) ;

- no te tuha'a no te puohipa hamanira'a tauiha'a, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 14 no titema 2 016 no ni'a i te fa'aaura'a 'amui no te tuha'a tapura 'ohipa no ni'a i te fariira'a i te mau moni 'ohipa no te matahiti 2 017, o tei nene'ihia i roto i te Ve'a a te Hau no Porinetia farani no te 23 no titema 2016 ('api 15886) ;

- no te tuha'a no te patura'a fare e no te mau patura'a rarahi a te hau, te mau fa'anahora'a no te faufa'a fa'arava'i no te 5 no titema 2016 no te fare rarahi e no te mau patura'a rarahi a te hau no te mau fa'anahora'a no te faufaa fa'arava'i no te 5 no titema 2 016 no te fa'aaura'a 'amui no taua tuha'a rano ni'a i te mau moni 'ohipa minima fa'aauhia no te matahiti 2017 e no te faito o te moni panie o tei nene'ihia i roto i te Ve'a a te Hau no Porinetia farfani no te 16 no titema 2016 ('api 15403) .





Tauturu i te Fa'aaura'a 'Ohipa Toro'a na roto i te hi'opo'ara'a a te AMTM (CESC)



I muri a'e i to te mau autaipe totiare putuputura'a no te fafara'a mana'o ti'atoru, ua vauvau mai te Fa'aterehau vahine no te 'Ohipa, no te mau Autahira'a e no te Ti'ara'a mana o te vahine, i mua i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau, i te 'opuara'a no te 'epitetore na roto i te reira e nehenehe ai e haru i te maha o te Pumana, te 'Apo'ora'a Matutu Ti'arau Matau'i no Porinetia farani, no te hi'opo'ara'a mai te 'opuara'a ture no ni'a i te fa'atauira'a i te maufa'anahora'a no ni'a i te Tauturu i te Fa'aaura'a 'Ohipa Toro'a (ACT PRO).



Te mau parau i fa'aho'ihia mai e te piha ti'a'au i te ti'ara'a 'ohipa e na te 'afata no te ti'a'aura'a i te ha'apiipiira'a toro'a tamau a te feia 'aufauhia, o tei tura'i ia ravehia te mau tapura 'ohipa ferurira'a mana'o no te ha'amaita'i i te fa'anahora'a ACT PRO. NA te reira i tura'i ia tu'uhia te mau fa'aturera'a i muri nei :



- ia fa'arahihia atu a te mau titaura'a e fariihia ai i roto i taua fa'anahora'a ra. No reira, ma te faito matahiti fa'ahepo 'ore, e o te mau huru ta'ata huira'atira ato'a, o tei fa'atura i teie mau titaura'a :

- ü ha'apapura'a i te maita'ira'a o te ta'ata ani ra i te ti'ara'a 'ohipa na roto i to'na tapa'ora'a i to'na i'oa ei ta'ata ani ti'ara'a 'ohipa na roto i to'na tapa'ora'a i to'na i'oa i roto i te piha no te ti'ara'a 'ohipa ;

- ü o tei 'ere ma te hina'aro 'ore i to'na ti'ara'a 'ohipa ;

- ü o tei 'ere na i ta'na 'ohipa na roto i te topatarira'a fa'arava'ira'a fafa'a i Porinetia farani ;

- ü i muri a'e i te ho'e tau ha'apa'arira'a fa'aora'a e aore ia ha'apiipiira'a toro'a i Porinetia farani ;

- - te horo'ara'a i te nehenehera'a i te tahi ta'ata rave 'ohipa no rapae'au mai i te taiete ei paturu i te ho'e ta'ata 'aufauhia a te ACT PRO, mai te mea e maita'i mai 'oia ia'na na roto i te 'afata ti'a'aura'a i te ha'apiipiira'a toro'a tamau a te feia 'aufauhia ;

- - e te ha'amara'ara'a i te hanira'a no taua fa'anahora'a ra na roto i te fa'aotira'a na roto te ho'e fa'aotira'a mana ravehia i roto i te ' Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau, te ho'e fa'anahora'a fa'anu'ura'a tauturu, i roto noara'a ra i ye 'ava'e matamua ia au i te tu'urimara'a no te fa'aaura'a ACT PRO.

-

E mea ti'a ia fa'aha'amana'ohia e te ACT PRO o te ho'e ia tauturu o te fa'a'ohipa ho'e tauturu e piti punavai tauturu moni na roto i te 'afata ti'a'aura'a no te paruru i te ti'ara'a 'ohipa pu'etau roa e faito maita'i.





Tareni no ma'imira'a 'ihi natura fenua i Nuku Hiva e Hiva Oa



Ua farii te Fa'aterehau no te Ta'ere i te ho'e tareni 'ihi ma'imiora'a o te arata'ihia'tu e te 'Aivana'a 'Ihinatura fenua o Annette Kühlem, 'anetihia i ni'a i te Pu 'Ihi Natura no Heremani, o tei tapa'ohia i roto i te mau motu no Nuku Hiva e no Hiva Oa, i te roto i te ta'amotu no Matuita ma.



E mea 'otahi ta'na tapura 'ohipa 'ihi ma'imira'a i te fenua nei, o te piihia « Te mau tumu ra'au mo'a no Porinetia farani : fa'a'itera'a i te maorora'a o te mau tumu ra'au mo'a e te mau tupura'a natura 'ihi 'a'ai fenua tareni peutumu e 'ihi ha'amorira'a i roto i te ta'amotu no Matuita ma ».



E rave rahi mau tumu ra'au mo'a (ora, 'ati, mape, miro 'aito...) o te tupu ra i ni'a e aore ra na te mau hiti o te mau taha fa'atupura'a 'oro'a rarahi. Te fa o taua tuatapapara'a ra o te 'iritira'a mai, i te tahi pae, i te matahiti o taua mau tumu ra'au ra, e i te tahi atu pae'au, te ma'imira'a na te rima ta'ata anei i tanu atu na i te reira mau tumu ra'au (te vaira'a ato'a te mau ti'ara'a puhapara'a ta'ata) e aore ra, e mea tupu noa mai anei na roto i te huru tupura'a noa o te mau ra'au tupu 'etene noa (tupura'a natura).



Ei rave'a e 'iteahia ai te matahiti o te mau tumu ra'au, ua riro na te 'a'anora'a o te menemenera'a o te tumu ra'au i muta'aroaihora ei rave'a faitora'a. I teie mahana, te fa'a'ite maira o Kühlem vahine, e nehenehe e roa'ahia te mau tai'ora'a matahiti papuna roto i te rave'a tenetero-toronorotia, parauhia na roto i te reo farani « dendro-chronologie », rave'a parare 'ore no te ta'ato'ara'a o te tumu ra'au. E 'iritihia mai te tahi mau hu'ahu'a no te taroti no te hi'opo'ara'a i te mau me'ume'ura'a o te tumu ra'au. Na te mau tuatapapara'a tarapona 14 na roto i te tumu ra'au e fa'a'ite mai i te matahiti o te tumu ra'au.



Ta'na tau tarotira'a i ni'a i te mau tumu ra'au mo'a tanuhia i ni'a iho i te mau tahua 'ihi 'a'ai iho natura fenua, ua ha'amatahia mai na ia i te 2 015 ra i Nuku Hiva e ua fa'a'ite mai te reira i te mau numera fa'ahiahia roa. Te horo'ara'a matahiti na roto i te rave'a tenetero-toronorotia, ua horo'a mai ia i te mau tai'o mahana papu na roto i te mau matutura'a 'europa no taua mau tahua ra, vetahi mau tumu ra'au o te ora noa nei a, no te 17 mai o te tenetere i muri mai ia Iesu Mesia. Te fa'a'ite maira te mau numera matamua e te mau tumu ra'au no te 'ihi 'a'ai fenua, te rahira'a e mea tanuhia ia e te mau tupuna Matuita ma, na roto i te tahi fa'anahora'a feruri maita'ihia. Ua fa'aniu na ratou i ta ratou mau vahi ha'amorira'a ia au i te huru hamanira'a e te huru o te 'arutaimareva.



E tamau o Kühlem vahine i teie matahiti i taua 'ihi ma'imira'a ra heru ra ma te fa'a'a'ano atu a i ta',na tahua 'ohipara'a i ni'a roa ato'a i te motu no Hiva Oa. I te tahi a'e pae, e ravehia mai te ho'e hi'opo'ara'a toru faito. Ua hamanihia te hoho'a no taua mau tahua ra e te Piha no te TA'ere e no te Faufa'a Tupuna, tera ra, e rahi fa'ahou atu a te maufaufa'a o te roa'a mai, mai te peu, e rahi mai a te mau ha'amaramaramara'a faufa'a tupuna ta'ere e roa'a mai. Te reira tareni numera piti o te ravehia mai te 16 no tenuare e tae atu i te 14 no fepuare 2 017 e o te 'ape'ehia atu e te ho'e pupu ta'ataavihi no te 'ihi hiro'a fenua e no te tenetero-toronorotia. Na te Pu Ihi hiro'a fenua Heremani e paturu faufa'a moni mai i te ta'ato'ara'a no taua mau ma'imira'a ra.





'Opuara'a ato'a no te tuha'a no te ta'ere



I roto i to'na tere i Porinetia farani i te 21 e 22 no fepuare i ma'iri, ua ha'apapu mai te Peretiteni no te Repupirita i te paturura'a i te ta'ere a te Repupirita i Porinetia farani, o tei o i roto i te fa'aautra'a i tu'urimahia i te 1 994 ra.

Ua fa'aite noa iho nei te 'Apo'ora'ahau no Porinetia farani i to'na ta'amura'a i ni'a i te Haunui no te patura'a i te ho'e Pu no te Ta'ere.



Hou a'e a a tai'o ai i te mau 'ohura'a no taua fa'aaura'a ra i Porinetia farani, ua tapura mai te Fa'aterehau no te Ta'ere e no te Tau'aparaura'a i te ho'e tere arata'ihia e te tomitera rahi no te mau 'ohipa no te ta'ere.



I te 24 no 'atopa 2016, ua farerei na o Heremoana Maamaatuaiahutapu i Paris, i te Fa'aterehau vahine no te Ta'ere e no te tau'aparaura'a, o Audrey Azoulay, no ni'a i te parau ha'apapa i papa'ihia e te tomitera rahi e o te tu'uhia i roto i te 'Apo'ora'ahau no Porinetia farani i te 'omuara'a no te matahiti 2017.



Taua 'opuara'a ra o tei fa'ataehia atu i roto te Tomitera Teitei, ua tu'uhia atu ia i mua i te 'Apo'ora'arahi no te ha'amanara'a bmai i e ture arata'i no te pature a Porinetia farani.

No ni'a te 'opuara'a fa'aaura'a i teie mau parau tumu i muri nei :

-te ha'amaura'a i te ho'e ti'ara'a terete no te ta'ere na Porinetia farani i piha'iiho i te Tomitera Teitei ;

-te mape'era'a e te paturtura'a faufa'a moni i te 'opuara'a a te pu no te ta'ere ;

-te mape'era'a i te Pu 'Uarau na te ho'e tomite

-te fa'ahereherera'a e te ha'afaufa'ara'a i te mau reo porinetia na roto i te 'amùuitahira'a e te Fa'aterera'a Rahi no te Reo farani e te mau Reo no Farani

-lte tamaura'a i te mape'era'a 'ihi rave'a e 'ihi ma'imira'a no te i'oa o Porinetia farani i roto i te UNESCO no te tapa'ora'a i te i'oa o Taputapuatea na mua roa, i muri o te mau motu Matuita ma e te mau 'ori e te mau 'upa'upa tumu ei mau faufa'a tupuna

-te fa'aaura'a no te fa'ahotura'a hho'a teata patahia o te fa'a'apihia nei i rotopu i te Pu Hau no te Cinema i Porinetia farani



Te mau fa'aaura'a fa'a'ohipara'a i roto i teie mau tuha'a rau o te ha'amau mai i te mau fa rarahi. Mai 1994 maira, 'aita e fa'aaura'a i rave fa'ahouhia i rotopu i te Haunui e o Porinetia farani no te ta'ere. E ta'amura'a papu ho'i te reira.





'Opuara'a autaipera'a no te Piha Faufa'a Tupuna putura'a faufa'a e faufa'a hoho'a e te Fare Ha'apiira'a Tuatoru no Porinetia farani



Ua vauvau mai te Fa'aterehau no te Ta'ere i mua i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te ho'e 'opuara'a o te 'amuitahi i te Piha no te Faufa'a Tupuna putura'a faufa'a e faufa'a hoho'a e te Fare Ha'apiira'a Tuatoru no Porinetia farani. Na roto i ta'na mau tareni no te ha'afaufa'a i te faufa'a tupuna putuhia, te faufa'a hoho'a, te horo'ara'a parau 'api e te tahua natirara no te hope'ara'a o te ha'apiira'a, o te 'ihi ma'imira'a e o te ta'ere, e ha'aputu te Piha no te Faufa'a Tupuna Putura'a faufa'a e Faufa'a Hoho'a (SPAA) e e fa'aherehere 'oia e e poihere 'atu'atu 'oia i te mau huru pu'eparau ato'a e faufa'a tupuna to te reira.



Na roto i ta'na Putura'a Puta tuatoru, te tareni a te Fare Ha'apiira'a Tuatoru, o te 'amuira'a ia no te ho'o mai, no te fa'a'ite mai, no te fa'aherehere, no te ha'afaufa'a e no te ha'apararei te mau punavai pu'eparau e natura ha'apiira'a, 'ihi ma'imira'a e ta'ere to ratou no ni'a ia Porinetia farani.



E 'ohipa na pu to'opiti ato'a ra ma te to'a'ati maita'i i ni'a i te ho'e 'opuara'a o te tapi e fa'arahi i te mau punavai faufa'a rahi a te SPAA e te 'ihi 'aivana'a a te Fare Ha'apiira'a Tuatoru a Porinetia farani.



Te mea papu roa a'e, no te fa'ahotura'a ia, i roto i te 'opuara'a piihia « Putura'a Puta 'Ihi Ma'imira'a Rorouira Porinetia », ho'e autaipera'a i rotopu i te SPAA e te UPF (Fare Haapiira'a Tuatoru na roto i te ho'e 'aitauira'a i te mau pu'eparau matara no te ti'ara'a mana e no te mau horo'ara'a na roto noa ho'e tahua natirara.



E tapurahia teie 'opuara'a i roto i te ho'e 'iritira'a i te mau horo'a vaimatara a te hau (open data) na roto i te reira, e mea ytitauhia ia fana'o i te mau reni tamoni 'ore, no te totaiete 'ihima'imira'a, te mau piahi e te nuna'a huira'atira.



Na roto i te reira, e nehenehe ia te ora'a i roto i te mau punavai putura'a varavara e fatuhia ra e te fenua o te hau e no Porinetia farani nei e fa'arahi fa'ahou atu i te tahua ma'imira'a e tuatapapara'a na roto i te tau'aparaura'a rorouira na roto i te huru papa'ira'a matauhia.



E tapurahia te reira tapura 'ohipa e arata'ihia nei e te Fa'aterera'ahau no te Ta'ere no te ha'afaufa'a e no te 'iritira'a i te faufa'a tupuna, te putura'a ihoa ra. E vai matara ia te reira mau tahua i te nuna'a huira'atira na ni'a atu i te tahua o te ha'amauhia e te Fare Ha'apiira'a Tuatoru no Porinetia farani.



