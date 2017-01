Te mau Fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, mahana toru 25 no Tenuare 2017 Fa’atupura’a i te tai’ora’a huira’atira o tei ro’ohia i te ‘ati ia māramaramahia no te fa’aineinera’a i te mau tauturu rau



I te tāpati 22 no tenuare, ua fa’aoti te haunui ia riro te ‘ati i fa’aruruhia e te fenua nei ‘ei ‘ati nātura, ‘oia ho’i no roto mai i te ua rahi, i te 21 e te 22 no tenuare, i ni’a i te fenua no Tahiti e no Moorea, i roto i te mau ‘oire ato’a, e vai nei i te te Ta’amotu Tōtaiete mā.



Ua fa’aotihia te reira no te ha’avitivitira’a i te mau tauturu e no te hepohepo rahi o te huira’atira e te mau taiete ato’a o tei ‘ati.



Te hina’aro fa’ahou nei te Fa’aterera’a hau i te ha’apāpū fa’ahou i tō na aroha i te feiā ato’a, te mau ‘utuafare fēti’i o tei ‘aro na i te ua rahi e te vaipu’e, ‘aita ia e mo’ehia te mau taiete ‘ohipa o tei fa’aitoito noa i te rohi noa i ni’a i tā rātou vāhi ‘ohipara’a i te mōnire i muri noa mai.



No reira, no te fa’a’ōhiera’a i te ‘ōperera’a tauturu e tia’ihia ra e te nūna’a, ua ha’amau te fa’aterera’a haufenua i te tōmite ti’a’aura’a, nā na e tai’o mai i te rahira’a feiā e vai nei i roto i te hepohepo, e rave ‘āmui teie tōmite e te mau pū e ti’a’au nei i te parau no te ‘ohipa tōtiare, te nohora’a, te fa’a’apu e te fa’arava’ira’a faufa’a.



Na teie tōmite e mātutu mai e e feruri i te mau parau ato’a e tae mai nei i roto i tō na rim, i fa’ataehia i te Peretitenu Haufenua, teie te mau ti’a i tōmite nei :



- Te Mono-Peretiteni, peretiteni ;

- Te Fa’aterehau no te nohora’a, mono-peretiteni ;

- Te Fa’aterehau no te fa’a’apu, mero ;

- Fa’aterehau no te ‘ohipa tōtiare, mero;

- Fa’aterehau no te mau patura’a rahi, mero;

- Te mau tāvana ‘oire e, penei a’e, te mau tāvana no te mau ‘oire ‘āmui i ro’ohia i teie ‘ati, mero ;

- Te peretiteni no te tōmite no te ‘ea, te autaea’era’a, te ‘ohipa e te ravera’a ‘ohipa, no te ‘āpo’ora’a no Pōrīnētia, mero;

-

Te fa’aara nei te Fa’aterera’a haufenua i te mea e, i roto i te mau tuha’a parau ato’a e fa’ahiti nei i ni’a nei, ua ineine a’e na te mau pū e te mau piha tōro’a a te haufenua no te tai’ora’a i te huira’atira i fifi, ia ha’avitivitihia te ‘ōpêrera’a tauturu. en vue Te ha’amāuruuru māite nei te Fa’aterera’a hau i te tā’ato’ara’a o te feiā i tauto’o, i fa’aineine ia rātou no te fa’a’ite i tā rātou hīa’ai tauturu te tahi i te tahi, no te fa’ari’ira’a, te arata’ira’a, te reira te faufa’a mau e vai ra i roto i te nūna’a i teie mahana.



‘Ei parau ha’amāramaramara’a, e ruru teie tōmite i teie hepetoma no te vauvaura’a mai i te mau fa’anahora’a rū i mua i te mau hīa’ai pāpū o te huira’atira tei ‘ino roa te orara’a.





‘Ōpuara’a ture Fenua o te tāparauuira’a o te mau parau mana e te tāviniāuira



Ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau, hou a tu’u atu ai o mua i te ‘Āpo’ora’a rahi o Pōrīnetia farāni, te tahi ‘ōpuara’a ture Fenua i ni’a i te tāparauuira’a o te mau parau mana a te mau ti’amana o te mau piha tōro’a o te fenua e te mau tāviniāuira. I roto i teie ‘ōpuara’a tē hina’arohia ra :



- E fa’ari’i i te tāparauuira’a o te mau parau mana a te mau piha tōro’a o te Fenua e te mau pū ‘ohipa rau ;

- E ha’amaita’i i te maita’i o te ‘ohipa a taua mau piha tōro’a ra nā roto i te pāhono ‘oi’oira’a e te ha’afātatara’a atu i te huira’atira ;

- E ha’amau i te tahi ‘āua ‘ohipa pāruruhia, e ‘ohie ai te fārereira’a i rotopū i te mau hōani e te mau ti’amana o te mau piha ‘ohipa e i rotopū i te mau ti’amana o te mau piha ‘ohipa iho.



I roto i tāna putuputura’a o te 22 nō tītema i ma’iri a’e nei, ua hōro’a te Fare Rau Maire i tōna mana’o mā te ‘āpe’e atu i te vetahi mau hina’aro nōna. Tē ‘ite ra o ia i te faufa’a ia ha’amauhia te vetahi mau fa’anahora’a e te mau rāve’a ‘iterave e te faufa’a moni e tae atu i roto i te mau ta’amotu e te mau motu ātea, ei fa’aitira’a i te ‘aifaito’ore o te tānūmera uira i rotopū ia Tahiti e te mau motu. Ua hina’aro ato’a te mau mero o te Tōmite mātutu ti’a rau e mata u’i ia fa’ahepohia te mau ti’amana o te mau piha tōro’a ato’a ia fa’a’ohipa i te rāve’a o te tāviniāuira.



Ua māramarama te fa’aterera’a ē i muri mai i te tāparauuirara’a e au ia fa’ata’a-ato’a-hia mai te faufa’a moni e, ia fa’anaho fa’ahou i te terera’a roto o te mau piha tōro’a e ha’amau mai i tā rātou fa’anahora’a tāviniāuira. Nā te mau piha tōro’a tāta’i tahi, mā te ‘ohipa ‘āmui e tōna fa’atere hau, e fa’a’ite mai i tōna mau hina’aro e tāna mau fā i roto i taua fa’anahora’a roto nā rātou ra.



Nō reira, ei monora’a i te fa’ahepo’ore-ra’a i te mau ti’amana o te terera’a ‘ohipa a te hau fenua e aore ra te mau piha tōro’a ia fa’a’ohipa i te tāviniāuira, mea maita’i ia fa’aitoitohia nā roto i te tahi rata fa’a’ati te ha’amaura’a o teie rāve’a i roto i te terera’a ‘ohipa a te fa’aterera’a o Pōrīnetia farāni.



Tē ‘ohipa ato’a nei te fa’aterera’a o te fenua i ni’a i te fa’aitira’a mai te ‘aifāito-‘ore-ra’a o te tānūmera uira i rotopū i te mau ta’amotu o Pōrīnetia farāni, te fa’a’āpīra’a o te terera’a ‘ohipa a te hau e te mau piha tōro’a o te fenua ia au i te ‘ōpuara’a o te tahi ravera’a tātuha’ahia i roto i te hōho’a arata’ira’a o te fa’anahora’a o te tānūmera uira i Pōrīnetia farāni i vauvauhia i roto i te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i roto i taua putuputura’a ra.





‘Aita e tauira’a te fāito ho’o o te moni pūhā i te 1 no fepuare



Hia hi’ohia te mara’ara’a ri’i o te moni marite i te taime utara’a e te mara’ara’a o te mātete tapiho’ora’a i te fenua Singapour, ua riro te reira ‘ei tumu no te mara’ara’a o te tute CAF (fāito ho’o ‘āmuihia te parau fa’aaura’a pāruru e te moni ho’o mau o te tao’a) i ni’a i te mau tao’a mōrī fa’a’ama mātini ato’a. ‘Inaha ia hi’ohia, ua mara’a te mōrī hinu e te mōrī ‘ārahu te tahi nā mua 11 % e te tahi atu 15 %, te mōrī pereo’o tāpau ‘ore tei ni’a ia i te 13 % e te mōrī hinu a EDT-Fare Uira tei ni’a ri’i ia i te 15 %.



No te māhu auahi, tei ni’a tō na fāito tute CAF i te 13 % ia au i te mara’ara’a o te fāito moni ho’o FOB e te mara’ara’a o te tāra moni marite i te taime utara’a tao’a ha’aponohia mai.



Ua fa’aoti ra te ‘āpo’ora’a fa’aterehau ia tāpe’ahia te fāito o te mōrī mātini uira no te ‘āva’e no fepuare 2017, mā te mata ara i te fāito moni ho’o mau o te mōrī mātini uira i ni’a i te mau mātete tapiho’ora’a mōrī mātini..





Fa’ati’ara’a i te tahi pū haruharura’a ito mata’i i Taravao e i Moorea



I roto i tā na rurura’a i te 12 no ‘ātopa i ma’iri iho nei, ua fa’ati’a te ‘āpo’ora’a fa’aterehau i te tahi fa’aaura’a no te arata’ira’a, ‘ei fatu ‘ohipa, i te tāpura ‘ohipa no te ha’amaura’a i te tahi pū haruharura’a ito mata’i i te fare ma’i no Taravao e no Moorea.



Ua oti te ta’ahīra’a mātāmua « hou te ‘ōpuara’a » i te ‘āva’e tītema nei. Te fa’aineine nei te fatu ‘ohipa i teie parau fa’aaura’a no te tu’u atu i te reira i roto i te rima o te mau taiete e horo mai i teie mātete.



No te ‘ōpuara’a i « Moorea », mea tītauhia ia fa’anava’i mai i te pu’eparau anira’a parau fa’ati’a no te fa’ati’ara’a i te tahi pū haruharura’a ito mata’i i te rata pāhonora’a a te Tāvana ‘oire, hou te pu’eparau nei a fa’ataehia ai i te pū e ti’a’au nei i te parau no te mau manureva tīvira.



‘Are’a ra no te ‘ōpuara’a i « Taravao », ua hōro’a a’e na te Tāvana ‘oire no Taiarapu-Hiti’ā-o-te-Rā i tō na mana’o tū. Teie nei ra ua fa’ataimehia te hōro’ara’a parau fa’ati’a no te anira’a i fa’ataehia mai no te fa’ati’ara’a i te tahi pū haruharura’a ito mata’i, mea tītauhia ia fa’a’āfaro na mua i te parau no te fatura’a i te tahi tuha’a fenua i Afaahiti, ia riro te pū no te ‘ea ‘ei fatu. E riro te reira i te matara ‘oi’oi mai na roto i te hurira’a i te fatura’a nei, mai roto atu i te pū no te ‘ohipa tōtiare i te pū no te ‘ea.



Māoti ra te tahi mau fifi mana’o-‘ore-hia, e oti māite teie mau patura’a ia au i te tau i tārenahia, ‘oia ho’i i te ‘āva’e tiunu 2017, ia ineine te reira i te fa’a’ohipahia i te pitira’a o na ‘āva’e to’oono no 2017.

