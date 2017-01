Te mau Fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, mahana toru 18 no Tenuare 2017 Mau tauturu moni na te mau 'Oire no Taputapuatea, Uturoa e Tai'arapu Hitia'a o te Ra



Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te horo'ara'a i te mau tauturu moni na te mau 'Oire no Taputapuatea, Uturoa e Tai'arapu Hitia'a o te Ra. No Taputapuatea, te ho'e ia tauturu mni i ni'a i te faito 11,7 mirioni toata farane ('oia ho'i, e 60 % no te ho'o o te mau tapura 'ohipa), no te ho'e 'opuara'a no te fa'a'api i te mau fare 'ihi rave'a a te 'Oire. No te 'Oire no 'Uturoa, te ho'e ia tauturu moni i ni'a i te faito e 6,7 mirion toata farane ('oia ho'i, e 60 % no te ho'o o te mau tapura 'ohipa), no te fa'anahonahora'a i te poromu no Vaihoroe. E no Tai'arapu Hitia'a no te Ra, teho'e ia tauturu moni no te faito e 6,5 mirioni toata farane ('oia ho'i, e 80 % no te ho'o ta'ato'a), no te ravera'a i te mau tuatapapara'a no ni'a i te tata'ira'a i te reni ha'apa'arira'a pape ua e poromu 'oire no te pu ropu no 'Afa'ahiti. Hau atu i te reira, ua farii ato'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e fa'arava'i atu a i te tauturu moni na te 'Oire no Mo'orea no te ha'amaita'ira'a i te mau fare pape no te tahua tu'aro no Piha'ena.





Amora'a i te feret no te mau hotu rapa'auhia a te Totaiete Fa'a'apu Porinetia



I 2009 ra, ua ha'amau mana na o Porinetia farani i te ho'e fa'anahora'a no te amora'a i te fereti no te mau hotu rapa'auhia a te mau motu no te uta mai i Tahiti nei. Na tye ho'e fa'aotira'a mana no te fa'(a'ohipara'a no te nivema 2 009 ra e ha'apapu mai i te mau fa'anahora'a (te mau hotu, te mau titaura'a e fariihia ai, etv) e te tapura no te feia e fana'o i te reira tauturu.



Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e tapa'o i te taiete SARL Totaiete Fa'a'apu Porinetia e a te ta'ata fa'a'apu tapatana ra o Jeannot Chung (Nanitai Taro Rurutu) i ni'a i te tapura no tei fana'o i te amora'a fereti no ta ratou mau hotu ma'a e mau ma'a tiare rapa'auhia. E mana te reira amora'a fereti ia piahia te mau fa'atauira'a na roto i te Ve'a Mana a Porinetia Farani.

Na roto i te amora'a i te fereti o te mau hotu rapa'auhia, te 'amui atura ia te Haufenua e turu i te fa'ahotura'a fa'arava'ira'a faufa'a o te fa'a'apu i roto i te mau motu atea na roto i te 'iritira'a ia ratou i te mau matete no te motu no Tahiti.





'Afata terera'a faufa'a fa'atauiuira'a a te Pu Matura'a no Porinetia Farani no te matahiti 2016



Te numera no te 'afata terera'a faufa'a fa'atui, no te matahiti 2 016, a te Pu Matutura'a no Porinetia Farani, ua ha'amauhia ia i ni'a i te faito e 510 940 000 toata farane, ia au i te tapura i raro nei :



No te fa'aha'amana'ora'a, te 'afata terera'a faufa'a fa'atauihia n° 1, ma'itihia no te fa'a'aifaito, ua ha'amanahia na ia, no te mau ha'amau'ara'a e no te mau moni o mai, i ni'a i te faito e 530 110 000 toata farane. Ua fa'ataui fa'ahouhia te 'afata terera'a faufa'a no 2 016, no te pahono e rave rahi mau titaura'a :



- Fa'atanora'a i te mau moni o atu e te mau ha'amau'ara'a natihia i ni'a i te titorotorora'a no te hotu fariira'a ratere o tei tarenahia ta'na 'ohira'a faufa'a mai te 'atopa 2016 e tae atu i te tetepa 2 017 ;

- Te tapa'ora'a mai i te mau tatarara'a faufa'a ha'apa'ohia na roto i te fa'aotira'a 'afata terera'a faufa'a fa'atauihia n°1 ;

- Fa'atanora'a i te mau ha'amau'ara'a natihia i ni'a i te titorotorora'a 'afata terera'a faufa'a a te mau 'utuafare fetii (EBF) e i te ha'apa'ora'a i te parau ma'itira'a, te tai'ora'a rahira'a huira'atira e no te mau ha'amau'ara'a no ni'a i te terera'a 'ohipa roto i muri a'e e rave rahi mau 'ava'e 'ohipara'ahia mai.



No reira, ua hi'o ha'amamahia mai teie mau ti'ara'a i muri nei :



- Te 'afata terera'a faufa'a EBF, ua fa'aitihia e 3,2 mirioni toata farane, no te mau fa'a'ohipara'a no ma'iri a'e nei i ravehia ;

- Te 'afata terera'a faufa'a no te pu'eparau o te feia ma'iti o tei fa'atopahia 13,87 miurioni toata farane, no te tihepura'a mai ihoa i te rave 'ohipa e te mau tere na roto i te mau ta'amotu atea. E tamau noahia a te reira mau tere i 2 017 nei. Te tauturu moni o te 'ore e fa'a'ohipahia e fa'aaveavehia ia i ni'a i te moni o atu no te matahiti 2 016 e te ho'e 'ohipara'a no te mau moni o atu no taua faito ra no te matahiti 2 017.



- Ua topa te 'afata terera'a faufa'a rahi e 2,1 mirioni toata farane.





Mau fa'aturera'a no te fa'a'ohipara'a i te Ture 'Ai'a no ni'a i te mau Niura'a



Ua vauvau mai na te Fa’aterehau no te mau Faufa’a moni i te 'atete 2 016 ra i te ho'e Ture 'Ai'a o te ha'amana ra i te papature mana ha'avara'a e fa'atutera'a o te mau Niura'a e tano na Porinetia farani ana'e iho. Te fa o te horo'ara'a ia na Porinetia farani, o te mau ra i te mana no te reira tuha'a, i te ho'e papature na na iho no te mau « Niura'a porinetia », ia nehenehe ia ratou ia para'u i te mau 'afata faufa'a moni unuma e vaira no te paturu faufa'a moni i te mau tapura 'ohipa no te maita'i o te ta'ato'ara'a e tae noa'tu i te mau tareni totiare, no te ta'ere, no te mau ha'apiira'a, no te mau 'aua natura e aore ia no te mau 'oire e na roto i te reira, te haerera'a mai e fa'ahaere atu a i te tapura 'ohipa a te hau.

No te reira, e 'iteahia e te fa'a'ite maira te IEOM (Pu no te Hamanira'a Moni no te Aramoana) e te mau numera moni hi'opo'ahia i roto i te mau faremoni i te fenua nei, ua naho fa'ahou mai ratou i te hope'a no 2 015 ra i ni'a i te faito 176 miria toata farane toata, o tei riro mai te ho'e punavai papu e ti'a ia fa'a'ohipahia no te paturu i te mau Niura'a porinetia no mua nei. 'Iritihia mai i te taime ho'e no te mau Niura'a e no te mau '(Afata paturura'a no Farani, ua ha'amauhia mai te reira papature ma te ha'afaufa'a ato'ahia mai te fa'a'ohiera'a e te fa'ahotura'a.



No reira, no ni'a i te hi'opo'ara'a a te hau i te Niura'a, e tareni faufa'a rahi o ta te DGAE (Fa'aterera'a Rahi no te mau 'Ohipa Fa'arava'ira'a Faufa'a) e mau ra i roto anei i te ha'amaura'a e aore ra i te tapura 'ohipa a te Niura'a. No te reira, e mea ti'a ia ha'apapuhia ta'na mau tareni.



Te DAF (Fa'aterera'a Rahi no te mau 'Ohipa Fenua) e te DICP (Fa'aterera'a no te mau Tutera'a e no te mau fa'atutera'a a te hau) e 'ohipa ia ratou, no te fa'arahi e no te ti'a'au i te mau faufa'a o te mau tute o ta te mau ta'ata horo'a e nehenehe e fana'o atu o te mau ra i te ho'e ti'ara'a tute no te tute i ni'a i te mau tareni fa'a'ohipara'a e aore ra i te tute i ni'a i te mau totaiete. E mea faufa'a, i reira, ia fa'aotihia te mau titaura'a na roto i te reira e 'ohipa ai te reira mau piha toro'a.



Hau atu i te reira, ua fa'ata'a e ia ma'itihia ho'e rima rave 'ohipa a te hau no te paruru i te mau maita'i a Porinetia farani i roto i te 'Apo'ora'a Fa'atere o te mau huru Niura'a ato'a no te maita'i na roto i te reira e 'aufau ai te Fenua i te mau faufa'a a te hau e aore ia te horo'ara'a i te mau faufa'a fenua o te hau. E mau ia te reira rave 'ohipa i te mana o te tomitera o te 'Apo'ora'ahau o te titauhia ia ha'apapuhia atu i mua nei ta'na papature.



E te hope'a roa, e turu'i te hi'opo'ara'a i te tapura 'ohipa a te Niura'a i ni'a i te mau tomitera no te mau numera faufa'a moni o te titauhia, i te tahi mau taime, ia ha'apapu i te mau numera moni e ia fa'ahaere i te mau tareni fa'aarara'a ia tupu noa mai te mau hape. Te fa'aotira'a mana, o tei vauvauhia mai e te Fa’aterehau no te mau Faufa’a moni e o tei ha'amanahia e te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau, ta'na fa o te horo'ara'a mai ia i te mau ha'apapura'a no te mau parau tumu tata'i tahi, a nehenehe atuai i te mau Niura'a porinetia ia hotu ma te 'ahune maita'i.





Fa'aora'a ia Porinetia farani i roto i te pupu Pu Farani no te Fenua nei



I muri a'e e rave rahi mau 'ava'e tau'aparaura'a e 'ohipara'a i rotopu te Fa'aterehau no te mau Faufa'a Moni e te Pu Farani no te Fenua nei, te tu'urimara'a i te fa'aaura'a i te 'eperera i ma'iri a'e nei e te fa'atauira'a ihoara i te Ture Rahi no te mau 'Oire Tuha'a fenua i te titema i ma'iri, e nehenehe atura ta Porinetia farani e fa'aoti mana i to'na fa'aora'a ei mero i roto i taua pupu ra o tei ha'amauhia e o te fa'aterehia nei e te mau fenua farani no te fenua nei ia nehenehe 'oia e fana'o i te mau horo'a no ta'na pu 'aitarahura'a moni ta'a-è.



E horo'a taua pu ra i te mau paturura'a faufa'a moni i ni'a i te matete 'aitarahura'a ti'a e e 'opere atu na to'na mau mero na roto i te huru no te mau 'aitarahura'a moni no te paturu faufa'a monira'a i ta'na mau fa'ahotura'a.



No reira, e nehenehe ia ta Porinetia farani e fana'o mai i te mau paturura'a faufa'a moni, ia au i te ho'e horo'a no te mau hotu fa'atanohia no to'na mau hia'aira'a mai te huru no te mau 'aitarahura'a pu'etau roa, ma te moni titau ha'uti 'ore e o te nehenehe e fa'ataui, ma te fa'ana'o vave noa i te nehenehera'a e fana'o i te mau faufa'a moni vitiviti e aore ia fa'aau taimehia, tamarura'a fa'aau maitehia e 'onu'u au noa e i te mau reni putura'a faufa'a moni e 'aitarahura'a pu'etau roa ma te 'onu'ura'a mara'a aunoa.





Fa'ahepora'a mauha'a no te fa'anahora'a hi'opo'ara'a i te mau poti tautai piri fenua



Ua piri i te 500 rahira'a poti (poti marara e poti 'auhopu) i roto i te pupu note mau poti tautai piri fenua, i roto i te mau ta'amotu ato'a no Porinetia, e 80 % tei roto i te Ta'amotu no Totaiete te vaira'a.



Ia fatu te patana no te toro'a tautaira'a piri fenua, e horo'a te reira i te mana no te tautaira'a toro'a 'aravihi e e matara ato'a i reira te ora'a i roto i te 'afata no te mau tauturu faufa'a moni fa'ahiahia maoti mau : mori 'arahu tute 'orehia, fa'a'orera'a i te mau tute e mau tauturu no te mau fa'ahotura'a. I 'o mai, te 'imiato'a nei te Fa'aterera'a no te mau Punavai moana e no roto i te fenua (DRMM) i te mau tapura 'ohipa e rave rahi no te fa'ahotura'a no te tauturu i te reira tuha'a : te ha'amaura'a i te mau poito fa'ataura'a i'a (DCP), te mau mauha'a a te mau 'amuitahira'a rava'aira'a i te pae no te pape to'eto'e pa'ari e no te mau piha fa'ato'eto'era'a e te mau fa'anahonahora'a i roto i te mau marina.



Ei fa'aho'ira'a, e titau noahia i teie mahana, te feia e fana'o i te reira mau tauturu, ia haerre tamau noa'tu e fa'a'ite i te tere tamau noara'a ta ratou tareni 'ohipa. E te rahira'a manuira'a e fana'ohia ra e ratou. Tera ra, ua 'iteahia, 'eita ta te DRMM e nehenehe e hi'opo'a i te paraumaura'a o te reira mau fa'a'itera'a parau.



No reira, ua fa'aoti te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehaue fa'ahepo ia mau otahi ratou i te ho'e mauha'a no te fa'a'itera'a 'otomati n o to ratou ti'ara'a, no te mau poti tautai no te faito 3ra'a e 4ra'a o te faito e fatu i te ho'e patana no te tautaira'a no te 'ohi mai i te mau punavai pioroto no te taimoana o te fenua e no roto i te 'oti'a moana porinetia (ZEE). Ua mana mai teie fa'ahepora'a mai te matahiti 2 012 maira no te mau poti tautai 1ra'a et 2ra'a o te faito.



Te ha'amauha'ara'a i te mau poti tautai i te mau rave'a mape'era'a 'otomati, e nehenehe ai e 'iteahia i roto i te taime vitiviti, e i te ta'ato'ara'a o te mau poti, i te ho'e rave'a e 'iteahia ai ta ratou e rave ra (te rahira'a e te roara'a no to ratou terera'a e tautai, te ateara'a e haerehia e ratou ete mau tuha'a 'oti'a moana e haere pinepinehia e ratou. ).



Ua ha'amauhia te ho'e 'afata no te faito e 30 mirioni toata farane e ua tapa'ohia i roto i te Fa'aaura'a no te mau 'Opuara'a no te ho'ora'a mai e no te ha'amaura'a i te mau poio fa'ataura'a i'a na te DRMM. E fa'ahaerehia te reira, ia oti mai te reira fa'anahora'a 'api i te ha'amanahia.



Ua fa'aara a'enahia atu te feia tautai toro'a 'aravihi no te hia'aira'a e fa'arava'i atu a i te rave'a no te reira tuha'a no te fa'ahotu ia au i te fa'aturera'a i te reira tuha'a.





Tarena no te mau fa'anahora'a e fa'atupuhia e te Piha Rautea



No teie matahiti 2017, ua horo'ahia atu i roto i te Piha Rautea e te Tautaira'a na roto i te tairoto i te fa'anahora'a i te mau tapura 'ohipa fa'anahora'a e fa'atianianira'a i te mau hotu fa'a'apu pueueu no te fenua nei e aore ia rapa'auhia, i Porinetia farani nei e i 'o atu i te mau 'oti'a fenua. Te fa ho'e roa e tapihia ra e te Piha Rautea e no te Tautaira'a Tairoto o te nehenehera'a ia e fa'ahotu i te mau hotu a te feia fa'a'apu no te fenua nei e te ha'amaura'a i te mau tahua farereira'a e te mau 'aimamau.



I roto i te roara'a o teie matahiti, e vai noa te fa'a'apura'a i ni'a i te ti'ara'a hanahana na roto i te ha'amaura'ahia teie mau tapura 'ohipa i muri nei :

I ni'a i te faito haunui :



PUTA I- 54RA'A FA'ANAHORA'A NO TE TAUPE'E NO TE AO O TE FA'A'APU

Mau tai'o mahana : mai te 25 no fepuare e tae atu i te 5 no mati 2017

Vahi : 'Uputa Tomora'a noVersailles (Paris – Farani)



I te Fenua nei :



PUTA I – 5RA'A FA'ANAHORA'A NO TE TA'URUA NUI O TE ‘URU

Mau tai'o mahana : mai te 16 e tae i te 18 no mati 2017

Maison de la culture (Papeete)



PUTA II - 8RA'A FA'ANAHORA'A NO TE MAU TIARE NO PORINETIA FARANI

Mau tai'o mahana : mai te 25 no me e tae i te 4 no tiunu 2017

Vahi : 'Outumaoro Bel Air (Punaauia)



PUTA III - 32RA'A FA'ANAHORA'A NO TE TA'URUA FA'A'ITE'ITERA'A FA'A'APU

Mau tai'o mahana : mai te 28 no tetepa e tae atu i te 8 no 'atopa 2017

Vahi : ''Outumaoro Bel Air (Punaauia)



PUTA IV - MATETE NO TE ANA NO PAPEETE (7 MAU FA'ANAHORA'A)

Mau tai'o mahana :

-28 tenuare 2017

-25 mati 2017

-29 'eperera 2017

-24 tiunu 2017

-29 tiurai 2017

-26 'atete 2017

-28 'atopa 2017



PUTA I - MATETE NO TE ANA NO PAPARA (3 FA'ANAHORA'A)

Vah : Mau 'Aua Tiare no te Farehau no Papara



PUTA I - MATETE NO TE ANA NO TAHITI ITI (9 FA'ANAHORA'A)

Vah : tahua no Faratea

mau tai'o mahana :

-4 fepuare 2017

-1 'eperera 2017

-6 me 2017

-10 tiunu 2017

-1 tiurai 2017

-5 'atete 2017

-2 tetepa 2017

-4 novema 2017

-2 titema 2017



PUTA I - MATETE NO TE ANA NO TE MAU MOTU

Mau tai'o mahana: mai te 6 e tae atu i te 8 'eperera 2017

Vah : Vaira'a pere'o'o no te fare ma'i tahito no Mama'o (Papeete)





Fa'a'apira'a i te parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a na te taiete Air France



Ia au maoti mau i te fa'aotira'a mana no te 13 no tiunu 2 002, ua ani mai te totaiete Air France i te fa'a'apira'a i ta'na parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a i ta'na mau tareni tamau no te mau horopatete, no te fereti e no te utara'a mai to'na tipaera'a tumu i Papeete.



Te rave nei o Air France i te reni Papeete-Los Angelès-Paris e toru taime i te hepetoma na ni'a i te B777-200. Na roto i te rahira'a e 80 883 rahira'a horopatete i utahia i te 2 015 ra, te uta ra ia 'oia 16 % no te mau tuha'a no te matete no te reni Papeete-Los Angelès e e 38 % no te mau tuha'a no te matete i ni'a i te reni Papeete-PAris. Te fa'a'ite maira taua taiete ra e ua uta na 'oia 125 513 horopatete i te 2 016 ra i ni'a i te tuha'a reni Papeete-Los Angelès 'oia ho'i te ho'e ia faito 'itamaura'a te manureva e 84 %. Te ani maira o Air France i te mau tamaura'a i 'o atu i Los Angelès ma te 'ai'operepere i te mau ture reni i te tahi è atu mau 'oire rau no te mau Fenua Marite ma, mai ia Vancouver e o Mexico.



Ua far'ati'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te fa'a'apira'a i ta'na parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a no na matahiti e 5 e haere maira i mua nei.





Fa'atauira'a i te tapura no te mau ra'au ta'ero i Porinetia farani nei



Te tapura maira te fa'aotira'a mana no te 18 no 'atete 1 978 fa'atauihia no ni'a i te fa'aturera'a i te utara'a e te haponora'a na te ara, te ho'ora'a mai, te ho'ora'a atu, te maura'a e te fa'a'ohipara'a i te mau ra'au ta'ero i Porinetia farani nei, i te mau ra'au ta'ero no roto i te mau papa'i A, B, e aore ia C, no ni'a i te mau hotu ta'ero, 'ino e fifi.



'Aita i maoro a'e nei, i te faito no te haunui, ua rave na te Fa'aterera'ahau no te 'Ea i te mau fa'atauiuira'a i ni'a i te tapura no te mau ra'au ta'ero. Hau atu i te reira, ua 'itea ato'ahia mai te tahi mau ra'au aveave ta'ero 'api, mai te huru ra no te 'amafetamina e aore ra LSD, o te fa'ahaerehia mai nei i te Fenua nei na roto i te mau poro'ira'a tauiha'a na roto i te tahua natirara. 'Eita te reira mau ra'au e hi'opo'ahia i mua i te ture no te ara. Teie ra, ia tahitihia e ia fa'a'ohipa huahia ratou e ia tamauhia te fa'a'ohipara'a ia ratou e no te mau fifi o ta ratou e fa'atupu mai i ni'a i te 'ea, ua anihia e ia 'apapahia te reira mau ra'au ei « mau ra'aau 'ino » i Porinetia farani nei.



No reira, ua fa'aoti te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau, e fa'ataui i te tapura no te mau ra'au ta'ero i Porinetia farani nei no te fa'aora'a atu ite reira mau ra'au.





14 ra'a no te fa'anahora'a no te Ta'urua Nui no te Ao no te Hoho'a Ha'amaramaramara'a no 'Oteania (FIFO)



Ua vauvau mai te Fa'aterehau no te Ta'ere i mua i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te tapura ohipa no te 14 ra'a no te fa'anahora'a no te TA'urua Nui no te Ao no te Hoho'a Ha'amaramaramaraa no 'Oteania (FIFO). Mai to'na fa'anahora'a matamua i te 2 004 ra, ua riro roa mai te FIFO ei farereira'a o te'ore roa e nehenehe fa'ahou e fa'a'ore no te hoho'a ha'amaramaramara'a no 'Oteania.



O te reira ana'e te te ta'urua nui no teie tuha'a fenua o te fa'a'amui mai nei i te mau ti'a toro'a parauparau reo farani e reo peretane, ua riro ato'a 'oia mai te ho'e ha'amaramarama vai matara i ni'a i te 'onara'a e te raura'a o te mau fenua 'oteania. Hau atu a i te ho'e ta'urua nui, ua riro ato'a te FIFO mai te ho'e farereira'a no te mau ta'ere e no te mau nuna'a 'ona i to ratou faufa'a tupuna rave'a hoho'a 'otahi. E 'amui ho'e te mau hoho'a i te mau peu o te orara'a e na te reira e fa'atanotano i te mau nota no te tau'aparaura'a e no te 'aitauira'a. I muri mai i te tavirira'a hoho'a, ua tifaihia te FIFO, e te torota no te mau 'afata teata 'oteania, te matete no te hoho'a ha'amaramaramara'a 'oteania e no te mau piha 'ohipara'a toro'a 'aravihi.



E tupu te 14 ra'a no te fa'anahora'a a te FIFO mai te 4 e tae atu i te 12 no fepuare. I teie matahiti, i ni'a i te rahira'a 177 mau hoho'a i tapa'ohia e o tei fariihia, e 53 ana'e iho o tei tapeahia mai :



- 14 mau hoho'a ha'amaramaramara'a i roto i te tata'ura'a no te mau re a te tomite hi'opo'a (1 hoho'a porinetia) ;

- 16 mau hoho'a no roto i te 'apapara'a no rapae'au i te tata'ura'a e 10 mau hoho'a atu a no roto i te mau paruvai 'oteania o te tu'uhia i roto i te ma'itira'a a te feia mata'ita'i (e 4 mau hoho'a porinetia) ;

- 13 hoho'a ferurihia (e 3 mau hoho'a porinetia) o te tata'u no te re no te hoho'a feruri 'oteania maita'i roa a'e.



Te fa'a'ite maira te FIFO 2 017, mai te mau fa'anahora'a na mua atu, i te i'ei'era'a o to tatou tuha'a fenua o te ara nei no te fa'a'ite na roto i to'na ti'amara'a e i te rahira'a o te taime, na roto i te papu i ni'a i te mau parau tumu 'arahuta i te tahi mau taime. E hi'ora'a te reira i ni'a i te mau nuna'a 'oteania, o te 'ohipa ra ma te fa'atanotano maite i to ratou mau faufa'ara'a, ta ratou mau peu tumu, to ratou mau hiro'a tumu e te fa'aiho fa'ahoura'a mai i to ratou ra paripari, no nanahi ra, no teie mahana, e no te tau e haere maira i mua, fatuhia ia au i te peu 'oteania.



Te Peretiteni no te Tomite no teie 14 ra'a no te fa'anahora'a, o Stéphan Martin ia, Peretiteni no te Fare Manaha no Quay Branly-JAcques Chirac. E mape'ehia 'oia e Michel Kops, fa'atere tuha'a fenua tahito no Porinetia Tahi, o Sacha Wolff, ta'ata taviri hoho'a teata e hamani hoho'a no te hoho'a ra Mercenaire, e o Haunui Royal, ta'ata hamani e fa'atere hoho'a, fa'atere tahito no te mau tapura 'ohipa a Māori 'Afata Teata, e Lisette Marie FLanary, vahine hamani, fa'atere e ha'apii tamarii i te Fare Ha'apiira'a Tuatoru no Hawaii i Manoa, e o Heia Parau, vahine papa'i ve'a, fa'atere faufa'a tupuna na roto i te rave'a hoho'a a Porinetia tahi e o Chantal T. Spitz, vahine papa'i puta, tamatamata e papa'i 'a'ai.



Te FIFO o te ho'e ia ta'urua no te ao e hau atu i te 60 rahira'a tino no te ara o te tia'ihia nei i teie matahiti 2 017. Ua fa'aara na te Peretiteni vahine no Farani 'Afata Teata, o Delphine Ernotte, i Paris, i roto i te fa'a'itera'a manara'ahia na te Tomite i to'na hina'aro no te 'amui mai i roto i te FIFO e i roto i te 'Iritira'a i te torota no te mau 'Afata Teata 'Oteania.



Te mau rima rave 'ohipa o Te Fare Tauhiti Nui – 'autaipe mana o te FIFO, ua ineine ia no te rave hopehuara'a i te mau tareni ato'a, ia manuia maita'i taua ta'urua ra. Na roto i te SCAN, e 'amui ato'aatu ia te Haufenua i roto i te paturu faufa'a monira'a i te 14 ra'a no te fa'anahora'a a te FIFO.





Retour à la liste des brèves