Réunion : tout savoir sur le monarque de Tahiti

PAPEETE, le 24 juin 2017 (COMMUNIQUE) - La SOP a le plaisir d'inviter ses membres à la prochaine réunion du Groupe de Gestion Participative du Monarque de Tahiti qui se tiendra à la salle Hibiscus de l’Hôtel Intercontinental Tahiti Resort, le mardi 27 juin 2017 à partir de 17h.



La SOP souhaite ainsi remercier et informer les différents réseaux de bénévoles qui depuis plus de 4 ans s’impliquent sur ce programme, ainsi que les propriétaires des vallées et les parrains des Monarques. MĀURU'URU à tous et au plaisir de vous rencontrer mardi soir !



En photo, un jeune monarque de Tahiti bagué en mars 2017 et attendant impatiemment (comme d'autres) son parrain ou sa marraine ! Les informations sur le programme de parrainage seront données sur place à ceux qui le souhaitent.