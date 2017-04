Rassemblement des évangélistes

Près de 500 évangélistes de l'Eglise Protestante Mäòhi se réunissent toute cette semaine à la paroisse de Punaauia sous l'éclairage du thème: "Te Tumu Nui e te Nunaa Maohi", tiré de plusieurs textes tel qu'Esaïe 59/21: "Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Eternel, dès maintenant et à jamais".



Des réflexions dirigées par le Pasteur Mitema Tapati, animateur théologique de l'église qui mettra le point sur : l'évangélisation au temps des 500ans de la Réforme, l'avènement de l'association "Moruroa e tatou" et les changements climatiques un débat présenté par le Pasteur François Pihaatae, Secrétaire Générale de la PCC (Pacific Conferences of Churches). En effet, le samedi 08 avril 2017, adviendra le renouvellement du Comité qui depuis deux ans a été conduit par le Président Teraimateata MANA, évangéliste du 2è arrondissement.