Polynésie Alzheimer organise un café-mémoire mardi 7 février

Polynésie Alzheimer vous convie au Café-mémoire qui se déroulera le mardi 7 février 2017, de 17 heures à 19 heures, au restaurant Bulles de Saveurs, Immeuble Le Bihan à Pirae.



Vous aidez un proche qui vous est cher, et vous souhaitez partager vos expériences, vos astuces, vos doutes… ? Le café-mémoire est un lieu convivial ouvert à tous, il constitue un espace de rencontre ouvert aux personnes ayant un proche âgé présentant une perte d’autonomie ou des troubles de la mémoire.



C’est l’occasion de poser toutes vos questions à des professionnels. Le café-mémoire apporte aux aidants et à leurs proches du soutien, de l’écoute, des échanges et du partage. Son accès est gratuit. Chacun arrive et repart quand il le désire.



Invité du mois : Mme Noelle dENUX, diététicienne-conseillère patentée

Thème : La dénutrition chez la personne âgée : comment la repérer et y pallier avant qu’il ne soit trop tard ?



Consommation de boissons et pâtisseries possibles et payantes sur place.

Pour tout renseignement : Tél. 689 87 35 50 19 – 40 50 20 43