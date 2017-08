Plus que 2 jours pour s'inscrire à l'UPF !



Il reste encore quelques places de libre lundi 14 et mercredi 16 août, date de clôture des inscriptions pour l'année universitaire 2017/2018.



Les futurs étudiants doivent télécharger dès maintenant leur dossier et réserver un créneau sur le portail d’inscription en ligne :



L'UPF invite les personnes à ne pas attendre le dernier jour pour prendre rendez-vous et rappelle qu'aucune inscription tardive ne sera acceptée après la rentrée fixée au 21 août 2017, à l'exception des demandes de validation d'études ou d'acquis professionnels.

