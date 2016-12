Papeete : une permanence assurée au bureau des élections, le 31 décembre

Le bureau des élections de Papeete sera ouvert le 31 décembre 2016 de 8 heures à 10 heures.



Pour pouvoir voter lors des échéances électorales de 2017 (22 avril et 6 mai 2017 pour l'élection présidentielle - 3 et 17 juin pour les élections législatives), vous devez être inscrits sur les listes électorales de votre commune de résidence avant le 31 décembre prochain.



Si vous votez à Papeete, merci de noter que l'ouverture du bureau des élections de la mairie est effective de 7 h 30 à 15 h 30 du lundi au jeudi, 14 h 30 le vendredi, et exceptionnellement samedi 31 décembre 2016 de 8 heures à 10 heures.



Attention, l'ensemble tous les services municipaux seront fermés les 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017.