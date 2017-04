Moorea : une réunion pour en savoir plus sur Prism Tous les entrepreneurs de l’île sœur qui ont un projet innovant pour le fenua sont invités à venir rencontrer l’équipe Prism le lundi 24 avril de 10h30 à 13 h 30. Cette permanence sera assurée aux Ateliers Relais de Vaiare, à Moorea Ce sera pour eux l’occasion d’échanger sur leurs projets et de s’informer sur l’incubateur Prism, un service gratuit mis à disposition des entrepreneurs et porteurs de projets de la Polynésie.

Pour rappel, ceux qui veulent postuler ont jusqu'au dimanche 30 avril, jusqu'à minuit, pour intégrer la première promotion de Prism.

Les incubateurs sont des structures qui facilitent le succès et l’émergence d’une nouvelle façon d’entreprendre.

Dans un incubateur, des professionnels et des experts accompagnent les futurs entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets.



