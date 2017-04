Moorea Centre-Ville va voir le jour

Le service Actions et Promotions commerciales de la CCISM a pour mission de dynamiser l’activité commerciale par la mise en place d’opérations collectives, d'événements grand public et d'actions de promotion. Une autre de ces missions est d’accompagner à la création d’associations de commerçants en partenariat avec les communes. A la demande des commerçants de Moorea, une réunion sera programmée le mardi 25 avril, à 18 heures, à la mairie de Teavaro. Seront ainsi évoqués la création de l’association des commerçants de Maharepa, Paopao et Teavaro dans l’objectif d’animer ces zones commerçantes et l'intégration de cette nouvelle association à la structure Moorea Centre-Ville en partenariat avec la commune. Une présentation de Moorea Centre-Ville sera faite ce soir-là.