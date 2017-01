Marcel Tuihani adresse ses condoléances à Joseph Ah-Scha

PAPEETE, 25 janvier 2017 - C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le drame qui vient de frapper notre collègue Joseph Ah-Scha, Représentant des Marquises, et sa famille, à la suite du décès de sa petite fille Hinatea, âgée de 8 ans, survenue dans un accident de la route hier soir à Ua Pou. Sa belle fille, Rosa Tepea, la maman de la petite Hinatea, est sérieusement blessée.

En mon nom personnel, et au nom de tous les Représentants de l’Assemblée de la Polynésie française, j’adresse à Joseph Ah-Scha, à son fils, à sa famille et ses proches, nos plus sincères condoléances et les assure de notre soutien et de notre compassion dans cette soudaine et terrible épreuve.