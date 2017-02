MAHINA - Perturbations de la pression d'eau et coupure générale. Des difficultés techniques sur le forage Queyranne viennent perturber la pression de l'eau.

Jeudi 16 février , plusieurs secteurs sont à nouveau impactés par cette baisse de pression : Tahara'a, Te Fetia, Potaa, Domaine Atima, Pointe Vénus.



Des travaux auront lieu vendredi 17 février 2017 et une coupure générale sera donc prévue de 11h à 17h. Cette coupure concernera Tahara'a, Te Fetia, Potaa, Domaine Atima, Pointe Vénus, Ahonu, Orofara et Tuauru.



La Régie De l'Eau s’excuse auprès des administrés pour tous ces désagréments causés et vous invite à joindre le 89 256 533, pour toutes informations complémentaires et nécessaire

