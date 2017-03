Luc Faatau rencontre l’Agence française de développement

Le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, a reçu, mardi après-midi, une délégation de l’Agence française de développement (AFD) composée du directeur de l’AFD en Polynésie, Thierry Paulais, de Vincent Joguet, chargé de mission et de Lionel Francescini, chef de projet transport, ce dernier étant actuellement en mission en Polynésie. Cette rencontre a été l’occasion de dresser un état des lieux des stratégies existantes et des projets d’investissements en matière d’équipement et de transports (voirie, aménagement, port, etc). L’AFD a confirmé sa volonté d’accompagner le Pays dans ses grands projets structurants par un double appui financier et technique. Le ministre de l’Equipement a accueilli très favorablement cette proposition et est prêt à étudier les divers concours proposés par l’AFD.