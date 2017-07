Les dates des Trials de la BILLABONG PRO TAHITI 2017 décalées

Suite à une demande de la WSL ayant des surfeurs avançant dans une étape du QS importante qui se déroule actuellement à Huntington et qui se finit le 06/08, les TRIALS de la BILLABONG PRO TAHITI 2017 auront lieu non plus soit le 6 ou le 7 août, mais soit le 7 ou le 8 août ; 1er appel à 6h30, fin de journée de compétition aux alentours de 16h30...

La date de cérémonie d'ouverture fixée au 04 août à 14h au village, c'est à dire à la fin de la route PK 0 est maintenue ;