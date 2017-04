Le Terevau ouvre une ligne sur les Raromatai pour Pâques

PAPEETE, 6 avril 2017 - Le Terevau modifie ses horaires de rotations entre Tahiti et Moorea pour le week-end de pâques (voir Affiche Horaires 2017 ci-dessous). Exceptionnellement, la compagnie de transport maritime met aussi en place avec sa navette rapide des rotations vers Huahine et Raiatea, aux îles Sous-le-vent, les 8, 13 et 16 avril prochains. (Voir Bandeau Raromatai ci-dessous).



AFFICHE - HORAIRES 2017 3 (GUICHET).jpg (821.21 Ko)

BANDEAU RAROMATAI PAQUES 17.jpg (1.06 Mo)