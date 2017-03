Le Tapura réaffirme son soutien à François Fillon

Le conseil politique du Tapura Huiraatira, réuni ce mercredi 8 mars 2017, a réaffirmé son soutien à François FILLON, seul candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle.



Le Tapura Huiraatira reste conforme à la ligne politique adoptée lors de la participation à la primaire de la droite et du centre, s’engageant à voter pour le candidat qui serait désigné par les militants et sympathisants.



Le mouvement invite tous ses élus à remplir les bulletins de parrainage en faveur de François FILLON.