La vallée de la Fautaua toujours interdite d'accès

Pour mémoire, la vallée de la Fautaua est fermée depuis les intempéries du 22 janvier dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre.



Or, malgré cette interdiction, les lieux continuent d'être fréquentés, notamment par des personnes qui s'y rendent afin de promener leurs chiens.



La Ville de Papeete rappelle que des éboulements constituent un risque réel et qu'il ne faut, en aucun cas, accéder à la vallée tant qu'elle n'est pas officiellement rouverte.