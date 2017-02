La ministre du Tourisme en visite à Fakarava

La ministre du Tourisme et des transports internationaux, Nicole Bouteau, s'est rendue, samedi, sur l’atoll de Fakarava, dans l’archipel des Tuamotu, à l'invitation du maire de l'île, Tuhoe Tekurio, qui souhaitait évoquer les projets d'aménagements touristiques dans sa commune.



Au village, sur le quai de Rotoava, les échanges ont porté sur un aménagement paysager, afin d’améliorer l'accueil des croisiéristes, autour du point d'information touristique et du fare rima'i (centre artisanal).



Sur Makarea, l'objectif est de réaliser un point d'accueil des passagers des navires réalisant des croisières intra-Pacifique.



Enfin, les professionnels de l'île, soutenus par la commune, souhaitent bénéficier d'un ponton à Tetamanu, dans le cadre des excursions qu'ils organisent au sud de l'atoll.



Cette visite a également été l'occasion de tenir des réunions de travail avec les principaux acteurs du tourisme : la commune, le comité du tourisme, les représentants des pensions de famille, les prestataires d'activité touristique et la fédération des associations artisanales de Fakarava.



Cette visite aura également permis à la ministre de visiter l'ensemble des pensions de famille de l'île.