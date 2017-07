La Polynésie représentée à la Convention de la République en marche

La République en marche tiendra samedi après-midi à La Villette à Paris sa première "convention", où quelque 3 000 personnes sont attendues pour une présentation de la gouvernance et des orientations du parti fondé par Emmanuel Macron.



Est invité au "Paris Event Center", dans le XIXe arrondissement, "l'ensemble des animateurs territoriaux, c'est-à-dire les référents et les animateurs locaux, les députés, le comité politique, les délégués nationaux, les membres de la Commission d'investiture mais aussi le Premier ministre et les membres du gouvernement", a détaillé à l'AFP une porte-parole de la REM.

Cette convention "a pour objet de consacrer et d'approfondir la dynamique citoyenne du mouvement" qui compte "373.000 adhérents" quinze mois seulement après sa création, résume-t-on de même source.

La branche polynésienne de la République en Marche sera représentée par Heimana Garbet, référent en Marche pour la Polynésie, ainsi que par Natua Loïc Brigato, secrétaire général de la République en Marche Polynésie.