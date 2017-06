L'adressage à Mahina démarre ce mardi

MAHINA, le 26/06/2017 - Dans le cadre de l’adressage de la Ville de Mahina, le Maire, Damas Teuira informe les usagers, que des équipes composées d’agents et d’élus communaux sillonneront les secteurs de Mahina à compter du mardi 27 juin à partir de 16 heures.



L'opération démarrera par le secteur de la Pointe Vénus - depuis la salle Christian Helme jusqu’au Phare.



Et pour faciliter cette démarche, qui durera pendant deux mois, le maire vous remercie de bien vouloir fournir vos factures récentes, d’eau, déchets et électricité.



Les services administratifs de la mairie accueille le public, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30 en journée continue.



Contacts : 40 48 11 35 / 89 408 408



Mail : courrier@mahina.pf



Fb : Ville de Mahina