Inscrivez-vous au concours littéraire de l'Académie tahitienne !



Les candidats ont jusqu’au 28 mars pour déposer leur inscription auprès de l’Académie tahitienne.



Les informations relatives à ce concours sont disponibles sur le



Ce concours a pour objectif de mettre en exergue des talents connus, de découvrir des talents cachés, et de permettre aux étudiants de partager leurs écrits en dehors du cadre scolaire.



Cette nouvelle édition, organisée par l’Académie, a été lancée officiellement le 28 novembre 2016 afin de marquer la commémoration de la Journée des langues polynésiennes. Les candidats peuvent proposer toutes œuvres de création littéraire tels que des nouvelles, des récits de vie ou biographies, des romans et des recueils de poèmes.



Deux catégories sont proposées :

- la première est destinée aux jeunes de 18 à 25 ans pour une production de 15 pages minimum ;

- la deuxième est destinée aux adultes de plus de 25 ans pour une production de 80 pages minimum.



L’échéancier relatif au concours est détaillé ci-dessous :



28/11/2016 : Lancement du concours

29/11/2016 : Ouverture d’inscription

28/03/2017 : Date limite d’inscription

15/08/2017 : Clôture des soumissions de manuscrits

