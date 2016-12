Faa'a : les services municipaux fermés le 2 janvier

Le Maire de Faa’a, Oscar Manutahi Temaru et les membres de son conseil municipal informent la population de Faa’a et le public que les services municipaux administratifs et techniques seront fermés, le lundi 2 janvier 2017, la réouverture des services s’effectuera le mardi 3 janvier 2017 aux heures habituelles.



Cependant, une permanence sera assurée pour la continuité du service public dans les services suivants :

• Pu ‘Ihira’a Haere mai ra/Guichet unique ;

• Régie (facturation, taxes et recouvrement) ;

• Cimetière ;

• Eau ;

• Collecte et Traitement des Déchets ;

• Police municipale ;

• Secours et incendie (pompiers).



En cas d’urgence, vous pourrez contacter la Police municipale au 40 50 22 00, les pompiers au 40 80 09 60 ou le 18.